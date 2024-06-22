Что БРИКС приобретет от вступления в него двух стран АСЕАН

Что БРИКС приобретет от вступления в него двух стран АСЕАН Малайзия готовится вступить в объединение, интерес выражали Таиланд, Индонезия и Вьетнам

В июне сразу два государства Юго-Восточной Азии, Малайзия и Таиланд, объявили о решении присоединиться к БРИКС. Возможна ли новая волна расширения объединения и что оно приобретет от вступления стран АСЕАН — в статье РБК

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Как Малайзия и Таиланд обосновали желание присоединиться к БРИКС

16 июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил в интервью китайскому порталу «Гуаньча» о решении своей страны в ближайшее время вступить в БРИКС. «Мы четко сформулировали нашу политику и приняли решение. Вскоре мы приступим к официальным процедурам», — заявил он в преддверии визита китайского премьера Ли Цяна. Ибрагим отметил, что Малайзия ведет активные консультации по этому вопросу с правительствами ЮАР и Бразилии.

Неделей раньше, после сессии «Диалога БРИКС с развивающимися странами», которая прошла в Нижнем Новгороде 11 июня, глава МИД Таиланда Марис Санджампонгса вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо о намерении королевства получить полноправное членство в БРИКС. «В качестве связующего звена между различными группами стран Таиланд мог бы повысить инклюзивность и взаимосвязанность БРИКС и сделать это объединение более эффективным в продвижении интересов развивающихся стран», — прокомментировали эту инициативу в тайском внешнеполитическом ведомстве. Помимо действующих членов объединения, во встрече в Нижнем Новгороде приняли участие представители 12 государств, включая три страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Лаос и Таиланд.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была основана в 1967 году, в нее входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия, США, Индия, Китай и несколько других стран обладают статусом диалогового партнера интеграционного блока.

Гоударства АСЕАН активно принимают участие в различных мероприятиях в формате БРИКС+ с момента его запуска, причем некоторые из них уже обозначали свой интерес к присоединению к БРИКС. Лаос сделал это в декабре 2023 года, Мьянма — в феврале 2024-го. В Камбодже сообщили, что пока заявку не подали, но рассматривают такую возможность, а в Индонезии пообещали тщательно взвесить все «за» и «против», не принимая поспешных решений.

Интерес к объединению проявляет и Вьетнам. Комментируя возможность подачи заявки на членство, пресс-секретарь МИДа республики Пхам Тху Хонг подтвердила, что азиатское государство внимательно следит за процессом расширения БРИКС. Во время визита российского президента Владимира Путина в Ханой, завершившегося 20 июня, руководство обеих стран также условилось «укреплять связи между странами БРИКС и развивающимися странами, включая Вьетнам», говорится в совместном заявлении о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Но в первую волну расширения ни одна страна Юго-Восточной Азии не попала — 1 января 2024 года ряды БРИКС пополнили Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Вряд ли это произойдет и в текущем году, когда в объединении председательствует Россия: в Кремле заявляли, что считают прием новых членов преждевременным, и пока организация сосредоточится на интеграции «новобранцев».

Более реалистичен сценарий создания «пояса партнеров» БРИКС, который может быть анонсирован на саммите объединения в Казани, заявил РБК основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик. «Но если все-таки будет принято решение о присоединении еще нескольких членов к ядру БРИКС, то скорее выбор будет сделан в пользу стран Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия и Таиланд, в силу перспективности и значимости этого региона в мировой экономике», — предположил он. По прогнозу эксперта, этот процесс может сопровождаться интенсификацией связей между БРИКС и другими странам АСЕАН, например Вьетнамом и Индонезией.

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС. После присоединения еще пяти государств — БРИКС+.

Почему странам АСЕАН интересно это объединение

Bloomberg связывает возросший интерес стран АСЕАН к БРИКС с противостоянием между Соединенными Штатами и Китаем: многие государства Юго-Восточной Азии экономически зависят от Пекина, но активно сотрудничают в сфере инвестиций и безопасности с Вашингтоном. Издание отмечает, что вступление в БРИКС — это попытка разрешить возникающие в результате такой политики противоречия.

Заявления таких государств о преимуществах БРИКС нередко соседствуют с критикой однополярного американоцентричного миропорядка. В уже упоминавшемся интервью «Гуаньча» премьер-министр Малайзии выразил сильное недовольство фактом, что даже торговля его страны с Китаем ведется преимущественно в долларах, и напомнил о своей инициативе по созданию Азиатского валютного фонда. Бывший министр иностранных дел, член нижней палаты парламента Малайзии Сайфуддин Абдулла также заявил Bloomberg, что БРИКС может стать одним из инструментов для исправления «несправедливой международной финансовой и экономической архитектуры».

Лисоволик называет еще одну причину: «Растущий интерес стран АСЕАН может быть вызван опасениями, что они опоздали принять участие в ключевых проектах и инициативах, которые может запустить БРИКС в экономической сфере».

Страны Юго-Восточной Азии заинтересованы и в уже существующих проектах, например в Новом банке развития (НБР), созданном странами БРИКС в 2014 году с капиталом в $100 млрд. Сейчас банк одобрил кредиты под различные проекты на общую сумму в $32,8 млрд, а к 2026 году планирует довести этот показатель до $60 млрд.

По мнению Лисоволика, одно из главных преимуществ членства в БРИКС для участников АСЕАН — возможность диверсифицировать торговлю, попав на развивающиеся рынки Африки, Латинской Америки и Евразии, характеризующиеся высоким ростом населения и быстрыми темпами экономического развития. Одна из часто встречающихся особенностей этих рынков — довольно высокие торговые барьеры. В условиях острой экономической конкуренции платформа БРИКС+ позволит снизить эти барьеры и предоставит производителям из стран АСЕАН преференциальный доступ.

От потенциального присоединения стран АСЕАН выиграет и сам БРИКС. Во-первых, Юго-Восточная Азия — единственный регион Глобального Юга, где БРИКС не представлен. Во-вторых, АСЕАН — это один из самых развитых региональных интеграционных блоков, который демонстрирует высокие темпы роста. Вступление его участников в БРИКС позволит объединению укрепить позиции в мировой экономике, подчеркнул Лисоволик.

Совокупный ВВП стран АСЕАН в 2022 году составил почти $3,7 трлн и вырос более чем вдвое по сравнением с 2009 годом. Ведущую позицию в объединении занимает Индонезия ($1,319 трлн), следом за ней идут Сингапур ($498 млрд), Таиланд ($495 млрд) и Вьетнам ($408 млрд). Суммарный ВВП пятерки стран-учредительниц БРИКС в том же 2022 году составил около $26 трлн.