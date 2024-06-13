Таиланд официально уведомил Москву о намерении вступить в БРИКС

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Глава МИД Таиланда Марис Санджампонгса 11 июня вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо о намерении страны стать полноправным членом БРИКС, сообщил таиландский МИД.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде, где Санджампонгса по приглашению Лаврова принял участие в «Диалоге БРИКС с развивающимися странами» в рамках встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

По сообщению МИД Таиланда, в диалоге приняли участие 22 министра и представители стран — членов БРИКС и развивающихся стран. Это уже пятая встреча, участниками которой стали представители Таиланда.

«В качестве связующего звена между различными группами стран Таиланд мог бы повысить инклюзивность и взаимосвязанность БРИКС и сделать БРИКС более эффективным в продвижении интересов развивающихся стран», — заявили в пресс-службе ведомства.

Объединение БРИКС было основано в 2006 году с участием Бразилии, России, Индии и Китая, в 2010 году к нему присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения, образованное из первых букв первых пяти стран-членов, решили не менять. Планировала вступить в БРИКС и Аргентина, но новый президент страны Хавьер Милей в конце 2023 года сообщил об отказе от этого. Присоединиться к БРИКС также могут Белоруссия, Венесуэла, Таиланд и др.

10 июня на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) БРИКС Лавров заявил, что расширение БРИКС является подтверждением формирования многополярного миропорядка. По его словам, переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и «будет тернистым».