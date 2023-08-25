Как вырастет вес БРИКС в мировой экономике после расширения

К блоку БРИКС присоединяются еще шесть стран, включая Саудовскую Аравию с ВВП более $1 трлн. Как увеличится экономический вес объединения после второго раунда расширения — в материале РБК

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С 2024 года в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) вступят еще шесть стран — Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), если официально примут приглашения. Еще 17 стран подали формальные заявки на членство в БРИКС. «И еще около 20 заявили о своем желании в неофициальном формате», — говорил РБК шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

Теперь блок БРИКС будет составлять 37% мирового ВВП по паритету покупательной способности и 46% населения Земли, сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 24 августа. Эти цифры соответствуют действительности, следует из расчетов РБК на основе данных МВФ и Всемирного банка за 2022 год (а также оценки текущего мирового населения — 8,06 млрд человек).

В настоящее время на долю пяти стран БРИКС приходится 31,5% мирового ВВП и более 40% глобального населения.

Крупнейшая по размеру экономики страна, которая присоединяется к БРИКС, — это Саудовская Аравия. Ее долларовый ВВП в текущих ценах по итогам 2022 года оценивается МВФ в $1,1 трлн — ровно половина от аналогичного показателя для России.

По численности населения лидер среди вступающих в блок стран — Эфиопия. Ее население по итогам 2022 года оценено Всемирным банком в 123 млн человек. Но ВВП Эфиопии на душу населения — самый маленький среди присоединяющихся стран: лишь чуть более $1 тыс. — в 30 раз меньше, чем у Саудовской Аравии, и в 52 раза меньше, чем у ОАЭ.

Экспортный гигант среди шести стран — Эмираты. Товарный экспорт ОАЭ в 2022 году составил почти $600 млрд (это больше, чем у России за тот же год). 84% эмиратского экспорта пришлось на нефть и газ. Тем не менее Минэкономики ОАЭ отметило определенные успехи в диверсификации национального экспорта, подчеркнув, что ненефтегазовый экспорт (это золото, алюминий, железо, ювелирные украшения и т.д.) в 2022 году установил рекорд, составив около $99 млрд, или 16,4% совокупного экспорта.