В Тбилиси решили разорвать контракт на поставку вагонов метро из России

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Контракт мэрии Тбилиси с компанией «Метровагонмаш» будет расторгнут из-за санкций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

«Грузия применяет международные финансовые санкции. Следовательно, мэрия Тбилиси не намерена сотрудничать с попавшей под санкции компанией, и контракт с «Метровагонмашем» будет расторгнут», — указано в сообщении.

В 2021 году «Метровагонмаш» выиграл тендер на поставку 40 новых вагонов для Тбилисского метрополитена, сообщили в мэрии.

РБК направил запрос в пресс-службы «Трансмашхолдинга» и «Метровагонмаша».

19 мая «Метровагонмаш» попал под санкции США. Помимо компании в список попали физические лица, например уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и бывший глава «Полюса» Павел Грачев, а также некоторые российские вузы, в том числе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе.

1 февраля 2023 года вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе заявил, что мэрия решила не разрывать контракт с «Метровагонмашем». «С учетом того, что мы не смогли бы найти альтернативного поставщика вагонов за ту цену, которая нас устраивает, и переход на следующие этапы тендера вызвал бы подорожание закупки на 30–35%, мы постарались завершить переговоры с уже существующим поставщиком», — пояснил он.

В договор внесут изменения по согласованию с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы интересы грузинской стороны «были максимально застрахованы», сказал тогда чиновник.