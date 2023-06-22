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Шольц заявил, что Украина осознала отсутствие шансов вступить в НАТО

Канцлер Германии Шольц: Украина осознала отсутствие шансов вступить в НАТО в данный момент
Канцлер Германии Шольц выступил за всеобъемлющие гарантии безопасности для Украины со стороны НАТО, но счел, что время для членства страны в НАТО еще не пришло
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Jutta Prechtel / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина осознала, что у нее нет шансов вступить в НАТО в данный момент. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ZDF.

«Украинское правительство само заявило, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной», — заявил канцлер.

Он добавил, что НАТО вместе с ЕС и G7 работает над «эффективными и долгосрочными обязательствами в области безопасности». По словам Шольца, «укрепление реальной боеспособности Украины» является для Запада «абсолютным приоритетом».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта с Россией, подчеркнув, что двери в блок остаются открытыми.

После этого зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для Украины, которая стремится в НАТО, конфликт на ее территории будет перманентным. «Нам [России] не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде», — сказал он.

Украина подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года. Столтенберг пообещал, что на саммите альянса в Литве 11–12 июля Украина получит «четкий» сигнал по поводу вступления в НАТО.

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К этому призывал президент Украины Владимир Зеленский. Он признавал при этом, что страна не может стать членом альянса, пока продолжаются боевые действия.

Россия называла нерасширение альянса одним из ключевых требований с точки зрения национальной безопасности. Недопущение Украины в НАТО — одна из основных целей российской военной операции, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Олаф Шольц Германия НАТО Украина
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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