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ВМФ решил вооружить российские подлодки гиперзвуковыми ракетам

Главком ВМФ Евменов: российские подлодки будут оснащены гиперзвуковыми ракетами
О наличии у России гиперзвукового оружия Владимир Путин сообщил еще в 2018 году. Такие ракеты использовались в том числе для ударов по Украине. По словам главкома ВМФ, гиперзвуковое оружие должно появиться и на подлодках
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Российские подводные лодки, в том числе стратегического назначения, будут оснащаться гиперзвуковым оружием. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главком ВМФ России Николай Евменов.

«Испытания крылатых ракет «Калибр» проходили на подводных лодках второго поколения. И сегодня ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения. Следующий шаг — оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием. Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем», — заявил Евменов.

По его словам, на сегодняшний день в составе ВМФ России есть порядка десяти основных проектов подводных лодок и их модификации. В то же время происходит процесс унификации подводных лодок и сокращения количества проектов — это необходимо для упрощения и удешевления их строительства, эксплуатации, ремонта и утилизации, пояснил главком.

О наличии у России гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью, превышающей скорость звука в разы, в том числе «Кинжал» и «Авангард», президент Владимир Путин заявил в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. В мае 2021 года он также сообщил о завершении испытаний гиперзвуковой ракетной системы «Циркон».

С тех пор российское Минобороны неоднократно отчитывалось об испытании гиперзвукового оружия, в том числе с атомных подлодок, а также о применении таких ракет в ходе спецоперации на Украине. В военном ведомстве отмечали, что гиперзвуковые ракеты «показали высокую эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника».

Телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетами разведки США, еще в 2018 году сообщал, что новый российский атомный подводный флот, оснащенный гиперзвуковым оружием, будет приведен в боеготовность к 2024 году.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
гиперзвуковая ракета подводная лодка ВМФ России перевооружение
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