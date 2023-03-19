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Военная операция на Украине ,  
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Путин напомнил о наличии гиперзвукового оружия у России

Президент Путин: Россия не применяет гиперзвуковое оружие, которое у нее есть
Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой &laquo;Кинжал&raquo;
Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Россия не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной операции на Украине, но оно у нее есть, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда (в 2014 году) не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть», — сказал Путин. Глава государства добавил, что у российской стороны есть и другие современные системы, которых не было в 2014 году.

О наличии у России гиперзвуковых ракет, в том числе «Кинжала» и «Авангарда», президент говорил в своем послании Федеральному собранию в 2018 году. Он отмечал, что «Кинжал» сможет доставлять ядерные и обычные боезаряды к цели, которая расположена на расстоянии до 2 тыс. км. «Авангард» способен маневрировать, отклоняясь от траектории на расстояние до 1 тыс. км, что делает его «практически неуязвимым» для ПРО, отмечал президент. В 2021 году Путин также сообщал о завершении испытаний гиперзвуковой ракетной системы «Циркон».

19 марта прошлого года Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы страны уничтожили крупный подземный склад боеприпасов с помощью ракетного комплекса «Кинжал» в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области Украины.

17 марта этого года главком ВМФ Николай Евменов сообщил, что подводные лодки, в том числе стратегического назначения, в России начнут оснащать гиперзвуковым оружием. «Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем», — заявил он.

Теги
Персоны
Владимир Путин гиперзвуковые ракеты оружие

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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