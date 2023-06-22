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Антонов объяснил, почему США должны платить за восстановление Украине

Посол Антонов: США затягивают конфликт и должны сами платить за восстановление Украины
США должны платить за восстановление Украины, поскольку они ответственны за начало конфликта и продолжают затягивать его, считает посол Антонов. Зеленский осенью прошлого года оценивал нужды на восстановление страны в $1 трлн.
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Соединенные Штаты ответственны за происходящие на Украине события и за затягивание конфликта, поэтому именно они должны платить за восстановление страны, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкен о том, что Россия «в конечном итоге оплатит расходы на восстановление Украины», а до тех пор США будут помогать Киеву в «сдерживании российских атак».

«Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединенные Штаты», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

По словам Антонова, украинский конфликт — это следствие многолетних и целенаправленных усилий Вашингтона по «созданию очага напряженности у российских границ». Он подчеркнул, что даже сейчас США разжигают противостояние, «накачивают республику мощными вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы». «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления», — задался он вопросом.

Согласно оценкам Еврокомиссии, Всемирного банка и ООН, на восстановление Украины потребуется €383 млрд ($411 млрд). Президент Владимир Зеленский осенью прошлого года оценивал нужды страны почти втрое дороже — в $1 трлн.

Евросоюз и США заблокировали активы российского Центробанка сразу после начала военных действий на Украине. Общий объем замороженных средств российский Минфин оценивал в $300 млрд. Еврокомиссия в мае текущего года сообщила, что речь идет более чем о €200 млрд ($215 млрд). На Западе и в Киеве неоднократно звучали призывы направить замороженные российские активы на восстановление Украины.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз намерен конфисковать активы, но это непросто сделать с юридической точки зрения. В апреле Die Welt со ссылкой на выводы ЕК сообщила, что замороженные резервы Центробанка России можно было бы инвестировать в европейские государственные облигации для финансирования Украины, но по окончании военных действий активы придется вернуть России.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной, в Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Президент Владимир Путин заявлял, что действия Запада с российскими активами схожи с воровством и оно «никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Энтони Блинкен Анатолий Антонов США восстановление Военная операция на Украине
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