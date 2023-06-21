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В Киеве начались перебои с электричеством из-за аварии

В ряде районов Киева начались перебои с электричеством из-за аварии
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах Киева начались экстренные отключения электричества, сообщает компания ДТЭК в своем телеграм-канале. Причиной стала «системная авария в энергосистеме».

В киевской администрации сказали, что на некоторых маршрутах электротранспорта задерживается движение из-за отсутствия напряжения контактной сети.

В «Укрэнерго» пообещали восстановить электроснабжение в течение двух часов. «Идет ликвидация технической аварийной ситуации», — сообщили там. Аварию объяснили там «осложнением в работе высоковольтных сетей центрального региона». Из-за чего «Укрэнерго» прибегла к экстренным отключениям электричества в некоторых районах Киева и области.

Материал дополняется

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