Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины второй раз за день

На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

С середины осени 2022 года российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.

В ночь на 14 июня в Одессе объявили воздушную тревогу, после чего в городе прогремели мощные взрывы, сообщили УНИАН и «Зеркало недели». По данным «РБК Украина», загорелся один из бизнес-центров в Одессе.

Воздушная тревога также была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.Украинские СМИ тогда еще сообщали о взрывах в Харькове и Запорожье, в Днепропетровской и Кировоградской областях.