На всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу
Во всех областях Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.
С середины осени 2022 года российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев отрицает свою причастность к этому инциденту.
В ночь на 14 июня в Одессе объявили воздушную тревогу, после чего в городе прогремели мощные взрывы, сообщили УНИАН и «Зеркало недели». По данным «РБК Украина», загорелся один из бизнес-центров в Одессе.
Воздушная тревога также была объявлена в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.Украинские СМИ тогда еще сообщали о взрывах в Харькове и Запорожье, в Днепропетровской и Кировоградской областях.