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Политика ,  
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Байден заявил, что не может «по щелчку» снизить цены на бензин и продукты

Снижение цен на бензин и продукты питания в США на фоне российской военной операции на Украине маловероятно, заявил американский президент Джо Байден на встрече с крупными производителями детских смесей. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

«Сейчас многое происходит. Но то, что мы сможем по щелчку снизить стоимость бензина, маловероятно в краткосрочной перспективе», — сказал Байден, заметив, что это касается и цен на продукты.

Он подчеркнул еще раз, что власти США не могут предпринять немедленных действий, чтобы уменьшить цену на бензин до $3 за галлон. «И мы не можем сделать этого же со стоимостью продуктов питания», — добавил президент.

В то же время, по его словам, власти можно снизить цены на другие расходы. Байден заявил, что указанные меры могут касаться повышения налогов для корпораций и наиболее обеспеченных граждан.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Цены на бензин в США начали расти с осени 2021 года. Байден предполагал, что это может происходить из-за незаконных действий нефтяных компаний. По его словам, оптовые цены на бензин падали на 10% в течение нескольких недель, но розничная стоимость топлива на заправках оставалась на прежнем уровне.

После того, как США в апреле 2022 года ввели эмбарго на импорт российской нефти, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $130,34 за баррель, а фьючерсов на нефть сорта WTI — до $126.

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В марте годовая инфляция в США достигла 8,5%, а месяцем ранее она была 7,9%. Этот показатель стал рекордным с декабря 1981 года. Основной вклад в инфляцию внес бензин, однако выросли цены также на овощи, мясо и молочные продукты. В месячном выражении потребительские цены выросли на 1,2%, став самым значительным повышением с сентября 2005 года.

Теги
Джо Байден США цены на бензин цены на продукты снижение цен
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