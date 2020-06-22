Клишас объяснил «поправку Терешковой» необходимостью отвлечь чиновников

Поправка в Конституцию, позволяющая Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты, призвана отвлечь внимание чиновников от темы трансфера власти, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам Андрей Клишас

Андрей Клишас (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Появление так называемой поправки Терешковой, которая позволяет действующему президенту баллотироваться снова, связано с необходимостью стабилизировать политическую систему. Об этом в интервью РБК заявил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

«Чтобы система заработала, люди, в первую очередь, некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, должны перестать думать о трансфере, — пояснил он. — Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее».

По словам Клишаса, чиновники и политики «в некотором смысле должны свыкнуться с мыслью о том, что потом будет все то же, что президент может избираться снова, если люди поддержат эти поправки в Конституцию».

Власть в России остается излишне персонифицированной, и это проблема, сказал в интервью сенатор. По его мнению, многие россияне считают, что можно «принимать любые законы, даже Конституцию поправить, но, если [Владимир] Путин уйдет, все будет переделано». Это делает Путина «в некотором смысле основным гарантом для большинства граждан». Чтобы бороться с персонификацией власти, решено было внести поправки в Основной закон, увеличивающий полномочия конституционных органов власти. «Таким образом президент делает политическую систему более устойчивой. Система не должна так сильно зависеть от того, кто в данном конкретном случае является президентом», — уточнил Клишас.

В интервью РБК сопредседатель рабочей группы также рассказал о поправках в Конституцию, связанных с Богом, исторической правдой и браком, а также оценил работу Совета Федерации.

В марте в ходе обсуждения изменений в Конституции в Госдуме депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку о президентских сроках. Согласно ей, предлагаемое законопроектом правило о не более чем двух президентских сроках «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента» после вступления изменений в Основном законе в силу.