Почему США обвинили Россию в развертывании космического оружия

США обвинили Россию в выводе на орбиту противокосмического оружия, заявив, что подобное уже происходило в 2019 и 2022 годах. Москва обвинения отвергает. Что происходит на военных космических орбитах — в материале РБК

Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1 б» с космическими аппаратами на борту в интересах Минобороны России, космодром «Плесецк», Архангельская область, 17 мая 2024 г. (Фото: Минобороны России)

Почему Пентагон заговорил о российском космическом оружии

21 мая представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что 16 мая Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту (орбита в диапазоне от 160 до 2000 км над поверхностью Земли), «скорее всего», с противокосмическим оружием, которое, «предположительно, способно атаковать другие спутники». По словам Райдера, российский аппарат напоминает орбитальные системы военного назначения, которые были запущены Россией в 2019 и 2022 годах.

Россия действительно недавно провела космический пуск — по сообщению Минобороны, 17 мая «в интересах» военного ведомства с космодрома Плесецк (Архангельская область) стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту. Похоже, этот запуск и имеет в виду Пентагон (разница в датах объясняется разницей в часовых поясах США и России). Что именно было в итоге выведено на орбиту, в российском военном ведомстве не уточнили. Запуски «Союза-2.1б» в интересах Минобороны Воздушно-космические силы проводят регулярно — в 2023 году, судя по публичным сообщениям, их было четыре, в 2022-м — как минимум шесть.

«Союз-2.1б» разработан на базе ракеты-носителя «Союз-У» — базовой ракеты для запуска космических аппаратов, которую эксплуатировали с 1973 по 2017 год. «Союз-2.1б» состоит из трех ступеней и работает на жидкостных двигателях РД-107А, РД-108А и РД-0124 с первой по третью ступень соответственно. С 2006 по 2024 год ракету запускали 71 раз, она вывела на околоземные орбиты и отлетные траектории 610 космических аппаратов.

Агентство Reuters, ссылаясь на представителя Космического командования США, 21 мая сообщило, что Россия развернула на орбите как минимум девять спутников, в числе которых аппарат «Космос 2576», «тип российского военного космического корабля-инспектора, который официальные лица США уже давно осуждают за безрассудное космическое поведение».

В Москве утверждения представителя Пентагона назвали «информационным вбросом» и заявили, что запуски «аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, — это тоже не новость». «Поэтому американцы могут говорить все что угодно, наша политика от этого не меняется. И если они реально заинтересованы были бы в том, чтобы безопасность, в том числе космической деятельности, укреплялась, они могли бы пересмотреть свой деструктивный подход применительно к серии российских предложений в этой области. И прежде всего к нашему предложению разработать договор о прекращении гонки вооружений в космическом пространстве», — заявил 22 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этот же день заверил журналистов, что Москва действует «абсолютно в соответствии с международным правом, ничего не нарушает». «Мы неоднократно выступали за запрет какого-либо оружия в космосе. К сожалению, эти наши инициативы были отвергнуты, в том числе США», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

В феврале 2024 года Белый дом заявил, что Россия разрабатывает некое противоспутниковое оружие. ABC News и The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщили, что речь идет о размещении в космосе ядерного оружия или об орбитальном оружии с ядерными компонентами. Москва эти обвинения отвергает: Владимир Путин назвал эту информацию вбросами «некоторых деятелей на Западе» и заверил, что таких планов у страны нет.

Впервые о том, что Россия запустила в космос противоспутниковое оружие, заявил представитель США в ООН Роберт Вуд. Это произошло 20 мая на заседании Совета Безопасности ООН, когда обсуждался российско-китайский проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. В нем, в частности, содержался призыв запретить вывод на орбиту всех вооружений — ядерных и неядерных (заключить соглашение на этот счет Москва и Пекин призывают с 2008 года). За документ проголосовали семь стран (в их числе — Китай и Россия), против — тоже семь (в их числе — Британия, США и Франция, у которых есть право вето), Швейцария воздержалась, и в итоге резолюция не прошла.

Ранее США и Япония внесли проект резолюции на ту же тему, в котором речь шла о том, чтобы вновь подтвердить приверженность стран Договору о космосе 1967 года, который запрещает размещение в безвоздушном пространстве ядерного оружия, там также был обозначен запрет на разработку такого оружия. Голосование по нему состоялось 24 апреля. Документ не прошел из-за вето России; 13 стран из 15 его поддержали, а Китай воздержался.

Что США ранее утверждали про российские космические системы

Вуд, призывая членов Совета Безопасности ООН голосовать против российского проекта, аргументировал свой призыв тем, что, по оценке Вашингтона, в 2019 и 2022 годах Москва уже вывела на орбиту противокосмическое оружие. О каких эпизодах идет речь, он не уточнил. Возможно, он имел в виду запущенный в ноябре 2019 года c космодрома Плесецк спутник «Космос 2542», официально заявленная задача которого — наблюдать за другими российскими спутниками и проводить съемку поверхности Земли.

Глава командования Космическими силами США Джон Реймонд в разговоре с Time назвал этот аппарат «спутником-матрешкой», поскольку затем от «Космоса 2542» отделился еще один спутник — «Космос 2543» (Минобороны России эту информацию подтвердило, не уточнив названий спутников). По информации издания, эти объекты опасно сблизились с американским спутником-шпионом USA 245 (в экспертной среде он известен как KH-11), который представляет собой ключевое звено космической разведывательной системы Keyhole/CHRYSTAL, находится на полярной орбите и может наблюдать за всей поверхностью Земли. По оценке США, российские спутники специально маневрировали в сторону американского (Реймонд назвал эти действия «необычными и тревожащими»), и Вашингтон довел свою обеспокоенность до Москвы.

Сергей Рябков позднее заявил, что маневрирование спутников — «это практика, применяемая многими странами». «Мы действительно получили от них соответствующие сигналы. И мы на эти сигналы даем ответы после их проработки в необходимых для этого форматах у нас внутри», — сказал он (цитата по ТАСС). Рябков также напомнил о российской инициативе заключить договор о неразмещении оружия в космосе — по его оценке, США, обвиняя Россию, пытаются «найти какой-то противовес этой нашей активности».

Затем, летом 2020 года, Космическое командование США заявило, что Россия 15 июля с помощью «Космоса 2543» вывела на орбиту еще один объект, который можно классифицировать как противоспутниковое оружие. Про упомянутый Вудом эпизод 2022 года американские официальные лица прежде не говорили.

Запущенный 16 мая этого года «Космос 2576», по данным Reuters, похож на аппараты «Космос 2542» и «Космос 2543»; кроме того, он находится на той же орбите, что и запущенный в 2021 году американский USA 314, и, судя по космическому трекеру американского командования, движется к этому спутнику на большой скорости.

Но к программе ядерного оружия космического базирования «Космос 2576», похоже, отношения не имеет. С ней, по оценке американских экспертов, связан другой аппарат — «Космос 2553», запущенный 5 февраля 2022 года с космодрома Плесецк на ракете-носителе «Союз-2.1а». Как сообщила, ссылаясь на американских чиновников, 16 мая 2024 года The Wall Street Journal (WSJ), сам по себе «Космос 2553», который сейчас находится на орбите, ядерную боеголовку не несет, однако связан «с продолжающейся российской ядерной противоспутниковой программой», которая в последние месяцы вызывает опасения у американской администрации. «Это оружие, если оно будет развернуто, даст Москве возможность уничтожить сотни спутников на низкой околоземной орбите с помощью ядерного взрыва», — поясняет WSJ. Собеседники издания утверждают, что «Космос 2553» действует «как платформа для исследований и разработок неядерных компонентов новой системы вооружений, которую Россия еще не развернула».