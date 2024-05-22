Почему на Тайване начались массовые акции протеста Законопроект о расширении полномочий парламента привел к масштабным протестам и драке депутатов

В Тайбэе два дня продолжаются протесты против законопроекта о расширении полномочий парламента Тайваня. В правящей партии убеждены, что оппозиция пытается подорвать работу администрации нового президента Лая Циндэ

Лай Циндэ (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Что представляет собой вызвавший протесты законопроект

Поздним вечером 21 мая однопалатный парламент Китайской Республики Законодательный юань принял во втором чтении законопроект, предполагающий значительное расширение полномочий законодательной власти. Документ, подготовленный оппозиционными Гоминьданом и Тайваньской народной партией (ТНП), обязывает президента ежегодно выступать перед депутатами с докладом «О положении страны». А каждый вновь избранный президент должен будет выступить в парламенте с программой своих действий в течение двух недель с момента вступления в должность.

Билль также значительно расширяет следственные полномочия парламента, позволяя ему создавать следственные комитеты и рабочие группы, вызывать на допрос и запрашивать документацию у всех без исключения юридических и физических лиц острова, включая военных, членов правительства и президента. Причем допрашиваемые должны будут предельно развернуто отвечать на вопросы парламентариев, даже если речь идет о государственных тайнах — будь то межстрановые соглашения или договоры на поставку вооружений.

За дачу ложных показаний, неявку на допрос, отказ предоставить запрошенные документы и любые иные формы «неуважения к Законодательному юаню» (например, ответ вопросом на вопрос) предусмотрена ответственность — от штрафа в размере до 200 тыс. тайваньских долларов (около $6,2 тыс.) до смещения с должности и даже по решению суда заключения сроком до трех лет.

В апреле депутаты Гоминьдана и ТНП добились вынесения этого законопроекта на голосование, минуя предварительное обсуждение каждого отдельного положения в профильных комитетах. Первые парламентские слушания о билле состоялись 17 мая, причем дискуссии выдались настолько жаркими, что дошло до драки: депутаты из правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) попытались занять место спикера юаня, чтобы сорвать заседание, а парламентарии от Гоминьдана стали стаскивать их с подиума. В итоге одного депутата госпитализировали, еще один сам обратился за медицинской помощью. В суматохе парламентарий от ДПП попытался украсть текст законопроекта, чтобы предотвратить его утверждение, но его попытка была пресечена.

21 мая, на следующий день после инаугурации нового президента Тайваня Лая Циндэ, представляющего ДПП, в парламенте возобновились слушания по спорному законопроекту. Хотя на этот раз обошлось без рукоприкладства, слушания снова прошли в крайне напряженной обстановке. Парламентарии из правящей партии обвинили оппозицию в излишней спешке с утверждением законопроекта без надлежащих консультаций. «Я чувствую себя так, словно нахожусь во Всекитайском собрании народных представителей (высший законодательный орган материкового Китая. — РБК) <...> Меры, предложенные Гоминьданом, фактически предают страну», — заявил депутат от ДПП Кэ Цзяньмин.

Слушания продолжались с 9:00 до 23:45 по местному времени. К ночи оппозиция добилась утверждения всех ключевых положений во втором чтении: «за» проголосовали 60 парламентариев, «против» — 50. Третье, заключительное чтение запланировано на 24 мая.

У президента Тайваня нет права вето, а Лай после вступления в должность публично не высказывался о законопроекте, однако правящая партия может обратиться в Конституционный суд для проверки законопроекта на соответствие Основному закону.

Чем билль опасен для нового президента Тайваня

Главная проблема для Лая состоит в том, что хотя он и выиграл январские выборы, ДПП утратила большинство в Законодательном юане. В парламенте нового созыва у нее 51 мандат, тогда как у Гоминьдана — 52, а у ТНП — восемь. Перевес оппозиционных сил позволяет им добиться утверждения билля, несмотря на сопротивление ДПП.

Оппозиционные партии пояснили, что взяли за основу американскую модель — конгресс США имеет полномочия проводить парламентские расследования. Однако критики билля указывают, что американская и тайваньская политические системы сильно отличаются и на Тайване есть надзорный орган, уполномоченный проводить подобные расследования, — Контрольный юань.

Особую озабоченность противников вызывает положение о «неуважении к Законодательному юаню», под которым подразумевается отказ от сотрудничества с парламентом при расследовании. Еще в 1993 году Конституционный суд Тайваня постановил, что действия исполнительной власти, осуществленные ею в рамках конституционных полномочий, не могут быть предметом расследований законодательного органа. Кроме того, запрос Законодательного юаня о предоставлении документов не должен препятствовать судебному расследованию, подчеркивает профессор права Тайваньского государственного университета Янмин-Цзяотун Кэрол Лин. «Очевидно, авторы законопроекта одержимы идеей стать прокурорами. Если это так, то им не следует выступать в качестве законодателей, а вместо этого следует подать заявление на получение должности прокурора», — отмечает он в статье для Taipei News.

В ДПП настаивают, что продвигаемые оппозицией предложения направлены на то, чтобы «подорвать Конституцию и нарушить работу правительства». По мнению партии, Гоминьдан и ТНП таким образом пытаются застопорить работу нового правительства, втянув его членов в бесконечную череду парламентских допросов. Критики билля также указывают на то, что раздрай и хаос как в самом Законодательном юане, так и в тайваньском обществе в целом может сыграть на руку властям КНР, считающим остров своей отколовшейся провинцией и стремящимся к воссоединению с ним мирным или военным путем.

Как сторонники ДПП вышли на улицы

С утра до позднего вечера 21 мая к зданию Законодательного юаня в Тайбэе стекались противники нового билля. Демонстранты скандировали «Прервите заседание!» и несли транспаранты с надписями «Я презираю парламент», «Убийцы демократии» и «Демократия невозможна без диалога». В организации этой акции участвовали 40 общественных организаций. По оценкам одной из них, Союза экономической демократии, суммарное число участников протеста составило 30 тыс. человек.

«Потребовались усилия стольких людей, чтобы вывести страну из 38-летнего военного положения и сделать ее лучшей демократической страной в Азии. Но теперь наш парламент предпринимает контрмарш на демократию», — сказал журналистам сингапурского телеканала CNA один из протестующих.

С 1949 до 1987 года на Тайване действовало военное положение, первые президентские выборы состоялись лишь в 1996-м. Победу одержал Ли Дэнхуэй из Гоминьдана, возглавлявший правительство с 1988 года. Президентский срок Ли истек в 2000 году, и на проведенных в том же году выборах победил кандидат от оппозиционной Демократической прогрессивной партии Чэнь Шуйбянь. В 2008 году к власти вновь вернулись гоминьдановцы, однако на выборах 2016 и 2020 годов победу одержала Цай Инвэнь из ДПП.

Часть протестующих вернулась к зданию Законодательного юаня и 22 мая, несмотря на двухдневный перерыв в слушаниях, сообщает Bloomberg. Более 30 международных экспертов, включая двух бывших руководителей Американского института на Тайване (де-факто выполняет функции дипломатической миссии США на острове), подписали петицию с критикой законопроекта.

Как отмечает издание The Diplomat, реакция тайваньской общественности на законопроект напоминает события «Революции подсолнухов» 2014 года, когда на острове вспыхнули масштабные протесты, вызванные тем, что президент Ма Инцзю заключил торговое соглашение с КНР и пытался ратифицировать его в парламенте целиком, без обсуждений каждой отдельной статьи, то есть так же, как сейчас Гоминьдан проводит билль о парламентских расследованиях. Тогда демонстранты на протяжении месяца оккупировали здание Законодательного юаня и даже предприняли неудачную попытку занять здание правительства, и в итоге правительство приостановило реализацию соглашения с материковым Китаем.

Как заключает колумнист The Diplomat Брайан Хию, если демонстрации против законопроекта не пойдут на спад, то все четыре года президентства Лая неизбежно ознаменуются противостоянием между различными ветвями власти и конкурирующими протестными движениями.