Гросси назвал условие для объявления виновника обстрелов ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не будет скрывать происхождение снарядов и того, кто совершает атаки по Запорожской АЭС, если инспекторы получат такую информацию, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в интервью «РИА Новости».

«Я также сказал в Нью-Йорке, что если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Вовсе нет», — сказал Гросси.

Он объяснил, что инспекторы не хотят делать каких-либо заявлений, пока в их распоряжении не будет вся информация, чтобы подтвердить происхождение снарядов. «В данном случае у нас этого не было, и таким образом мы не заявили об этом», — отметил гендиректор МАГАТЭ.

Гросси также подчеркнул, что информация должна быть им получена именно от инспекторов, а не от кого-то другого. «Если мои инспекторы смогут независимо подтвердить происхождение атак, то конечно, это моя обязанность. В тех условиях, которые сложились у нас на станции, это несколько затруднительно», — добавил он.

В апреле территория Запорожской атомной электростанции несколько раз подвергалась атакам беспилотников. После одной из атак была повреждена оболочка главного реактора станции.

Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС.

В ООН говорили, что не могут установить виновных в атаках, так как у МАГАТЭ «нет криминалистических средств для докладов по этим ударам» и нет мандата на расследование. У МАГАТЭ есть «очень четкий и технический мандат», который предписывает агентству работать непосредственно с атомными станциями и ядерной энергетикой, объяснил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.