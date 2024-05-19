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Военная операция на Украине ,  
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Гросси назвал условие для объявления виновника обстрелов ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ раскроет виновника обстрелов ЗАЭС, когда появится информация
Сюжет
Военная операция на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не будет скрывать происхождение снарядов и того, кто совершает атаки по Запорожской АЭС, если инспекторы получат такую информацию, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в интервью «РИА Новости».

«Я также сказал в Нью-Йорке, что если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Вовсе нет», — сказал Гросси.

Он объяснил, что инспекторы не хотят делать каких-либо заявлений, пока в их распоряжении не будет вся информация, чтобы подтвердить происхождение снарядов. «В данном случае у нас этого не было, и таким образом мы не заявили об этом», — отметил гендиректор МАГАТЭ.

Гросси также подчеркнул, что информация должна быть им получена именно от инспекторов, а не от кого-то другого. «Если мои инспекторы смогут независимо подтвердить происхождение атак, то конечно, это моя обязанность. В тех условиях, которые сложились у нас на станции, это несколько затруднительно», — добавил он.

МАГАТЭ не нашло признаков запуска дронов с Запорожской АЭС
Политика
Запорожская АЭС

В апреле территория Запорожской атомной электростанции несколько раз подвергалась атакам беспилотников. После одной из атак была повреждена оболочка главного реактора станции.

Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС.

В ООН говорили, что не могут установить виновных в атаках, так как у МАГАТЭ «нет криминалистических средств для докладов по этим ударам» и нет мандата на расследование. У МАГАТЭ есть «очень четкий и технический мандат», который предписывает агентству работать непосредственно с атомными станциями и ядерной энергетикой, объяснил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

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Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС обстрел Военная операция на Украине

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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