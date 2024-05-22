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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области мужчина погиб в результате «воздушной атаки»

Сюжет
Военная операция на Украине
На подлете к селу Беленькое в Белгородской области сбили несколько воздушных целей, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил губернатор. Повреждены четыре жилых дома, три производственные площадки, четыре автомобиля и ЛЭП
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое, в результате атаки погиб один мирный житель, еще один пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, один мирный житель погиб — у мужчины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал он в телеграм-канале.

У пострадавшего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины лица и верхних конечностей, ушибы нижних конечностей, уточнил губернатор. По его словам, он находится в состоянии средней степени тяжести в больнице № 2 в Белгороде.

В Беленьком зафиксировали повреждения четырех частных жилых домов, трех производственных площадок, четырех автомобилей и линии передачи.

«На местах работают все оперативные и аварийные службы», — добавил Гладков.

В Белгородской области дрон атаковал электропоезд
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Ранее губернатор сообщал о поражении одной воздушной цели в Шебекинском городском округе, пострадала женщина.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Ночью в регионе вводили режим опасности атаки дронов, а утром — ракетной опасности в Белгороде и пригороде. Гладков сообщал о повреждении двух жилых домов и автомобиля в Старом Осколе при падении осколков беспилотников. Также, по его словам, дрон атаковал электропоезд на участке Белгород — Наумовка. Повреждены железнодорожный путь и контактная сеть, движение пригородных поездов приостановлено.

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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