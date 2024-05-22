В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона рекомендовал тем, кто находится дома, укрыться в помещениях со сплошными стенами. Жителей, которых сигнал ракетной опасности застал на улице, он призвал спрятаться в укрытии или другом безопасном месте.
После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.
За прошедшую ночь, по данным Минобороны, над регионом сбили три беспилотника. Кроме того, рано утром силы ПВО уничтожили шесть реактивных снарядов «Град».
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования