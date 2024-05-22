В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона рекомендовал тем, кто находится дома, укрыться в помещениях со сплошными стенами. Жителей, которых сигнал ракетной опасности застал на улице, он призвал спрятаться в укрытии или другом безопасном месте.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

За прошедшую ночь, по данным Минобороны, над регионом сбили три беспилотника. Кроме того, рано утром силы ПВО уничтожили шесть реактивных снарядов «Град».



