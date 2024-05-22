В Старом Осколе сбили беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа над городом Старый Оскол, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, местные жители не пострадали, но были повреждены два домовладения и машина. «В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль», — написал глава региона.

После полуночи на всей территории Белгородской области был введен режим опасности атаки дронов, спустя час его отменили.

Ночью 23 марта атаке дрона подвергся Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК). Предприятие расположено в районе города Старый Оскол. Атака беспилотника не повлияла на работу комбината, оборудование не было повреждено, никто не пострадал. Утром того же дня глава местной администрации Андрей Чесноков сообщил, что еще один беспилотник атаковал инфраструктурный объект, но не уточнил, какой именно.