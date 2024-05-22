В Белгородской области дрон атаковал электропоезд

Дрон атаковал электропоезд на участке Белгород — Наумовка, сообщил Гладков. По его словам, пострадавших нет, повреждены железнодорожный путь и контактная сеть. Движение пригородных поездов приостановлено

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Украинский беспилотник атаковал электропоезд на участке Белгород — Наумовка, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Поезд следовал без пассажиров, уточнил глава региона.

По его словам, повреждены железнодорожный путь и контактная сеть. «Сейчас движение всех пригородных поездов от ст. Толоконное (п. Октябрьский) до ст. Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей», — написал он в телеграм-канале.

В Белгороде объявили ракетную опасность Политика

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Утром 22 мая в регионе объявляли ракетную опасность, она действовала 20 минут. Ночью вводился режим опасности атаки беспилотников на территории всей Белгородской области.

Минобороны России отчитывалось о перехвате трех дронов над регионом. Гладков сообщал о повреждении двух частных жилых домов и автомобиля в Старом Осколе из-за падения осколков беспилотника.