Минобороны сообщило о перехвате четырех дронов ВСУ в двух регионах
Российские средства ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над двумя регионами, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
Три аппарата уничтожили над Белгородской областью, еще один — над Калужской. В Белгородской области ночью объявляли об угрозе атаки беспилотников, аналогичный сигнал действовал в Курской области.
Губернатор Калужской области ранее сообщил, что дрон сбили в Дзержинском районе. Пострадавших и разрушений не было.
После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.
В частности, за ночь 19 мая силы ПВО сбили девять ракет ATACMS над Крымом, три дрона в Белгородской области и еще 57 — над Краснодарским краем.
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