Минобороны: ПВО сбили четыре беспилотника в Белгородской и Калужской областях

Минобороны сообщило о перехвате четырех дронов ВСУ в двух регионах

Фото: Global Look Press

Российские средства ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над двумя регионами, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Три аппарата уничтожили над Белгородской областью, еще один — над Калужской. В Белгородской области ночью объявляли об угрозе атаки беспилотников, аналогичный сигнал действовал в Курской области.

Губернатор Калужской области ранее сообщил, что дрон сбили в Дзержинском районе. Пострадавших и разрушений не было.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

В частности, за ночь 19 мая силы ПВО сбили девять ракет ATACMS над Крымом, три дрона в Белгородской области и еще 57 — над Краснодарским краем.