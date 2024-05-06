Украина сообщила о массовых отключениях света после ударов

Минэнерго Украины сообщило об отключении света у 400 тыс. человек после ударов

До полумиллиона человек в Сумской области лишились электроэнергии после обстрелов, к утру бригады вернули свет на некоторые участки, сообщил Киев. Москва не раз отчитывалась об ударах по энергосистеме Украины

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Ночью была обстреляна энергетическая инфраструктура в Сумской области Украины, одномоментно было обесточено свыше 400 тыс. абонентов в городе Сумы и населенных пунктах региона, сообщило Минэнерго страны.

К утру без света оставались около 41 тыс. жителей Сум, объявило «Сумыоблэнерго». Глава местной обладминистрации Алексей Дрозденко пообещал, что к вечеру электроснабжение должны полностью возобновить.

«Также обесточивались потребители на Харьковщине. По состоянию на утро потребление частично восстановлено. В Сумской области остается без напряжения 91 населенный пункт», — добавило Минэнерго в телеграм-канале.

В Донбассе обстреляна территория одного из энергетических объектов, пострадавших нет, в Харьковской области из-за ударов свет пропадал у бытовых потребителей, подачу электричества восстановили в течение часа.

Минэнерго Украины отмечало на днях, что ремонтные бригады не успевают восстанавливать разрушенные объекты: их разрушают быстрее, чем удается починить уничтоженное. Общий ущерб энергосистеме превышает $1 млрд, сообщало министерство, стабильной ситуацию остается поддерживать благодаря ветряным и солнечным генераторам, поскольку удары наносятся по объектам тепловой и гидрогенерации.

Минобороны России регулярно докладывает об ударах по энергетическим объектам Украины. Только за последнюю неделю, с 28 апреля по 4 мая, войска нанесли 25 групповых ударов по целям, среди которых были энергообъекты. «После серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — говорил российский президент Владимир Путин.