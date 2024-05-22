Власти Сумской области сообщили об атаках на энергетические объекты
В Сумской области Украины атаке подверглись энергетические объекты, расположенные в городах Шостка и Конотоп, сообщает пресс-служба областной военной администрации в телеграм-канале.
Города Шостка и Конотоп расположены на северо-западе Сумской области.
В администрации региона уточнили, что ведут работы по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за атаки.
В районе Полтавы прогремели взрывы, сообщают РБК-Украина и Суспільне.
Накануне, 21 мая, несколько взрывов прозвучали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что целью прилета стал объект транспортной инфраструктуры. Один человек пострадал, добавил глава города.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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