Энергетические объекты в двух городах Сумской области подверглись атаке

Власти Сумской области сообщили об атаках на энергетические объекты

В Сумской области Украины атаке подверглись энергетические объекты, расположенные в городах Шостка и Конотоп, сообщает пресс-служба областной военной администрации в телеграм-канале.

Города Шостка и Конотоп расположены на северо-западе Сумской области.

В администрации региона уточнили, что ведут работы по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за атаки.

В районе Полтавы прогремели взрывы, сообщают РБК-Украина и Суспільне.

Накануне, 21 мая, несколько взрывов прозвучали в Харькове. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что целью прилета стал объект транспортной инфраструктуры. Один человек пострадал, добавил глава города.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.