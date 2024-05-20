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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Госдеп США возложил ответственность за гибель Раиси на власти Ирана

Госдеп о гибели Раиси: Иран ответственен за использование старого вертолета
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Власти Ирана ответственны за использование старого вертолета в плохих метеоусловиях, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу с президентом Эбрахимом Раиси. Трансляция шла на YouTube.

«В конечном счете это правительство Ирана несет ответственность за полет 45-летнего вертолета в плохих погодных условиях», — сказал он.

Миллер добавил, что власти Ирана используют правительственный авиапарк для перевозок оборудования «в поддержку терроризма».

В Белом доме назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси
Политика
Тегеран, Иран

Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Все его сопровождавшие — глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати — также погибли.

По информации NYT, вертолет Раиси потерпел крушение после тайных переговоров Ирана и США в Омане по вопросу снижения эскалации на Ближнем Востоке.

Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее обратил внимание на то, что санкции США привели к отсутствию запасных частей для вертолетов в исламской республике. В Белом доме назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси.

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Теги
Госдепартамент США авиакатастрофа Иран Эбрахим Раиси
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