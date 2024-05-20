Госдеп США возложил ответственность за гибель Раиси на власти Ирана
Власти Ирана ответственны за использование старого вертолета в плохих метеоусловиях, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу с президентом Эбрахимом Раиси. Трансляция шла на YouTube.
«В конечном счете это правительство Ирана несет ответственность за полет 45-летнего вертолета в плохих погодных условиях», — сказал он.
Миллер добавил, что власти Ирана используют правительственный авиапарк для перевозок оборудования «в поддержку терроризма».
Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Все его сопровождавшие — глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати — также погибли.
По информации NYT, вертолет Раиси потерпел крушение после тайных переговоров Ирана и США в Омане по вопросу снижения эскалации на Ближнем Востоке.
Экс-глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее обратил внимание на то, что санкции США привели к отсутствию запасных частей для вертолетов в исламской республике. В Белом доме назвали нелепыми обвинения в причастности к гибели Раиси.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования