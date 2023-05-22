Кадыров объяснил Путину, почему отрастил бороду

Рамзан Кадыров рассказал о своем ответе на слова Владимира Путина про его бороду

Кадыров пояснил, что решил отпустить бороду на период военной операции на Украине. По его словам, так делают и чеченские военные

Рамзан Кадыров (Фото: Татьяна Барыбина / пресс-служба губернатора Ставропольского края)

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал ему, что немного отпустил бороду. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Речь идет о заседании Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске, которое состоялось на прошлой неделе. Путин, обращаясь к Кадырову, сказал: «Борода у вас стала побольше, нет?» Этот эпизод показали в эфире телеканала «Россия 1». На записи плохо слышно, что ответил глава Чечни. После этого президент сказал: «У нас все на контроле».

«Да, чуть отпустил я ее», — привел Кадыров свой ответ Путину на том заседании.

Он уточнил, что в ходе личной встречи Путин снова пошутил про бороду Кадырова, после чего последний объяснил, что отпустил ее на период проведения военной операции на Украине. «Впрочем, наши бойцы тоже так поступают, потому что для нас как защитников это не только долг перед Родиной, это и священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества», — написал глава Чечни.

Во время встречи в Пятигорске Кадыров докладывал президенту об участии чеченских подразделений в военной операции. По его словам, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях несут службу представители Минобороны и Росгвардии Чечни из семи полков и четырех батальонов, в том числе добровольцы в составе спецподразделения «Ахмат».