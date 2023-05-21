Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Кадыров доложил Путину об участии чеченских военных в военной операции Политика, 01:46
После обстрела Шебекино загорелся мусорный полигон Политика, 01:42
Уроженка Москвы победила украинку в финале теннисного турнира Спорт, 01:36
В Черновицкой области Украины избили священника УПЦ Политика, 01:27
В Кремле пообещали госнаграды отличившимся при взятии Артемовска Политика, 01:11
Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и ВС с взятием Артемовска Политика, 00:55
«Рубин» вернулся в РПЛ спустя год после вылета со Слуцким Спорт, 00:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В МИД Украины заявили, что Киев получит от ФРГ две IRIS-T до конца года Политика, 00:29
Минобороны объявило о взятии под контроль Артемовска Политика, 00:12
Медведев станцевал после победы над внуком легенды «Спартака» Спорт, 00:08
В Минобороны Украины ответили на сообщения об «исчезновении» главкома ВСУ Политика, 00:05
В Италии из-за наводнений эвакуировали более 36 ты. человек Общество, 20 мая, 23:57
Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате обстрела в ЛНР Политика, 20 мая, 23:23
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 20 мая, 23:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров доложил Путину об участии чеченских военных в военной операции

Кадыров доложил Путину об участии чеченских подразделений в военной операции на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем-телеграм-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину об участии чеченских подразделений в военной операции на Украине, их успехах, оснащенности и боевой подготовке. Беседа состоялась после заседания глав регионов Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске.

Кадыров рассказал, что в зоне военной операции и на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей посменно несут службу чеченские военные Министерства обороны и Росгвардии из семи полков и четырех батальонов. В их числе спецназ «Ахмат», в котором состоят добровольцы.

Он добавил, что каждую неделю с тренировочной базы Российского университета спецназа в Чечне на линию боевого соприкосновения отправляются по 200 обученных и укомплектованных добровольцев.

В марте Кадыров приезжал на встречу с Путиным в Москву. Глава Чечни заявил тогда президенту, что чеченские бойцы выполняют все приказы главнокомандующего на Украине и готовы нести службу «до победного конца».

Путин сказал Кадырову, что «Грозный продолжает расцветать», как и «Чеченская Республика в целом». «И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — сказал тогда президент Кадырову.

Теги
Персоны
Владимир Путин Рамзан Кадыров Чечня "Ахмат"
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
Путин встретился с Кадыровым в Пятигорске
Политика
Кадыров сообщил о помощи украинских спецслужб в выкупе коня за $18 тыс.
Политика
Кадыров опроверг данные о прорыве ВСУ в направлении Кременной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter