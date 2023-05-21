Кадыров доложил Путину об участии чеченских военных в военной операции

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем-телеграм-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину об участии чеченских подразделений в военной операции на Украине, их успехах, оснащенности и боевой подготовке. Беседа состоялась после заседания глав регионов Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске.

Кадыров рассказал, что в зоне военной операции и на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей посменно несут службу чеченские военные Министерства обороны и Росгвардии из семи полков и четырех батальонов. В их числе спецназ «Ахмат», в котором состоят добровольцы.

Он добавил, что каждую неделю с тренировочной базы Российского университета спецназа в Чечне на линию боевого соприкосновения отправляются по 200 обученных и укомплектованных добровольцев.

В марте Кадыров приезжал на встречу с Путиным в Москву. Глава Чечни заявил тогда президенту, что чеченские бойцы выполняют все приказы главнокомандующего на Украине и готовы нести службу «до победного конца».

Путин сказал Кадырову, что «Грозный продолжает расцветать», как и «Чеченская Республика в целом». «И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется», — сказал тогда президент Кадырову.