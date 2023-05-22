Суд в Москве арестовал еще одного подозреваемого в госизмене

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Гражданина России Взводнова М.Н. арестовали до 20 июля по подозрению в госизмене (ст. 275 УК). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Лефортовского суда.

Решение принято по ходатайству следователя ФСБ. Подробности не уточняются: такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

Взводнову грозит лишение свободы вплоть до пожизненного — в апреле президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за госизмену. Прежде соответствующая статья УК предусматривала наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

За последние несколько недель в Лефортовский суд поступило несколько дел о госизмене. В частности, в апреле были задержаны россияне Довгань, Слободчикова и Расулов — все они проходят по 275-й статье.