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Суд в Москве арестовал еще одного подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Гражданина России Взводнова М.Н. арестовали до 20 июля по подозрению в госизмене (ст. 275 УК). Об этом РБК сообщили в пресс-службе Лефортовского суда.

Решение принято по ходатайству следователя ФСБ. Подробности не уточняются: такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

Взводнову грозит лишение свободы вплоть до пожизненного — в апреле президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за госизмену. Прежде соответствующая статья УК предусматривала наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

За последние несколько недель в Лефортовский суд поступило несколько дел о госизмене. В частности, в апреле были задержаны россияне Довгань, Слободчикова и Расулов — все они проходят по 275-й статье.

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госизмена Лефортовский суд новости
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