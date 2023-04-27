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Московский суд сообщил о новом деле о госизмене
Лефортовский суд: обвиняемую в госизмене россиянку Слободчикову доставили в Москву
Россиянку по фамилии Слободчикова обвинили в государственной измене (ст. 275 УК), следует из карточки на сайте Лефортовского суда Москвы.
«РИА Новости» со ссылкой на инстанцию пишет, что Слободчикову Н.М. доставили в один из московских СИЗО, — так делают, когда фигурантов дел о госизмене арестовывают в регионах. Подробности суд не раскрывает из-за секретности материалов.
Пока максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы. 18 апреля Госдума приняла поправки о пожизненном наказании по этой статье, потом их одобрил и Совфед.
В тот же день раньше россиянина Расулова Р.Н. арестовали по той же статье.