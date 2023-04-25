В Москве россиянина обвинили в госизмене

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 16:21
Bild узнал об отказе Бербок приехать на Совбез ООН во главе с Лавровым Политика, 20:00
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:50
В Пермском крае произошел пожар близ пилорамы. Видео Общество, 19:42
НКР присвоило ТГК-14 рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 19:39
Украина подтвердила причастность к атакам на военные объекты в Крыму Политика, 19:38
На входе в метро «Лермонтовский проспект» у мужчины нашли муляж гранаты Город, 19:27
Несколько россиян подписали декларацию о нейтральности ради Уимблдона Спорт, 19:17
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
В ВСУ заявили об использовании российскими военными ПО с их координатами Политика, 19:17
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 19:10
Акции «Белуги» отыграли существенную часть дивидендного гэпа за один день Инвестиции, 19:07
В Москве россиянина обвинили в госизмене Политика, 19:03
Эксперт CFRA предложил альтернативу стратегии «продавай в мае и уходи» Инвестиции, 18:58
Ребенок не разговаривает. Когда бить тревогу Pro, 18:57
Рижская дума перед 9 Мая решила убрать памятник Пушкину из центра города Политика, 18:56
Политика ,  
0 

В Москве россиянина обвинили в госизмене

ФСБ попросила Лефортовский суд арестовать россиянина Довганя за госизмену
В Лефортовский суд поступило дело россиянина Довганя, которого подозревают в государственной измене. Суд должен избрать для него меру пресечения, подробности дела неизвестны
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

ФСБ задержала россиянина по подозрению в государственной измене и обратилась в Лефортовский суд с просьбой поместить его под арест на время следствия.

Как следует из картотеки дела на сайте суда, обвиняемым является Довгань А.С. Подробностей дела в карточке нет, его обвиняют по статье 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Обычно такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

22 апреля Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Кичу Д.А. по делу о госизмене. ТАСС тогда со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что речь идет о Дмитрии Киче, сотруднике столичного оружейного завода «Промтехнология». Кича занимает должность заместителя начальника испытательной лаборатории.

ФСБ обвинила Кичу «в государственной измене в пользу зарубежных стран» (каких — не уточняется). Его дело было зарегистрировано в суде 17 апреля, а два дня спустя инстанция удовлетворила ходатайство о продлении его срока содержания под стражей.

17 апреля Мосгорсуд приговорил оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (внесен в реестр иностранных агентов) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках об армии. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения. Как госизмену суд квалифицировал три публичных выступления Кара-Мурзы с критикой российских властей — в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
госизмена суд арест
Материалы по теме
Военного из Ростовской области приговорили к 14 годам по делу о госизмене
Политика
Сотрудника оружейного завода арестовали в Москве по делу о госизмене
Политика
Госдума приняла поправки о пожизненном наказании за госизмену
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter