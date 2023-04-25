В Москве россиянина обвинили в госизмене

В Лефортовский суд поступило дело россиянина Довганя, которого подозревают в государственной измене. Суд должен избрать для него меру пресечения, подробности дела неизвестны

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ФСБ задержала россиянина по подозрению в государственной измене и обратилась в Лефортовский суд с просьбой поместить его под арест на время следствия.

Как следует из картотеки дела на сайте суда, обвиняемым является Довгань А.С. Подробностей дела в карточке нет, его обвиняют по статье 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Обычно такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

22 апреля Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Кичу Д.А. по делу о госизмене. ТАСС тогда со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что речь идет о Дмитрии Киче, сотруднике столичного оружейного завода «Промтехнология». Кича занимает должность заместителя начальника испытательной лаборатории.



ФСБ обвинила Кичу «в государственной измене в пользу зарубежных стран» (каких — не уточняется). Его дело было зарегистрировано в суде 17 апреля, а два дня спустя инстанция удовлетворила ходатайство о продлении его срока содержания под стражей.

17 апреля Мосгорсуд приговорил оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (внесен в реестр иностранных агентов) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках об армии. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения. Как госизмену суд квалифицировал три публичных выступления Кара-Мурзы с критикой российских властей — в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне.