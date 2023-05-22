В Республике Сербской заявили о готовности платить за газ рублями

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова платить за российский газ в рублях. Об этом глава представительства республики в России Душко Перович заявил в интервью «РИА Новости».

«Газпром продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену — на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях», — сказал он.

По словам дипломата, «это технический вопрос». Он добавил, что сейчас республика испытывает трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются.

Перович рассказал, что Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок российского газа. Его планируется связать с газотранспортной системой Сербии, проект находится на стадии подготовки.

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