ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Оренбуржье

В Новотроицке молодой человек планировал совершить теракт на железной дороге, сообщила ФСБ. Спецслужбы обнаружили его тайник с самодельной бомбой, а на телефоне нашли переписку с украинскими спецслужбами

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Федеральная служба безопасности по Оренбургской области задержала планировавшего теракт на железной дороге россиянина. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина 1997 года рождения «по указанию украинских спецслужб» планировал подготовку нескольких поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции Новотроицкая Южно-Уральской железной дороги, военкомата города Орска и отдела ФСБ России. Его задержали в Новотроицке.

Из видео, распространенного ФСБ, следует, что задержанный подтвердил, что по «указанию людей из Украины» должен был «устроить саботаж» и поджечь релейный шкаф на путях, чтобы остановить работу железнодорожной станции Новотроицка.

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Из тайника, оборудованного на окраине Новотроицка, сотрудники правоохранительных органов изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства. «В средствах коммуникации обнаружены интернет-инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также переписка в мессенджере Telegram с украинскими спецслужбами», — уточняет ФСБ. Задержанный планировал впоследствии «перейти на сторону ВСУ» и принимать участие в боевых действиях против российских военных, считают сотрудники правоохранительных органов. Против мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса.

На прошлой неделе на железной дороге в Крыму с рельсов сошли пять вагонов с зерном, пострадавших в результате инцидента нет. Крымская железная дорога в своем телеграм-канале заявила, что сход грузового поезда произошел в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», позднее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на железной дороге в Крыму произошел подрыв.

«Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры, подождем официальной информации», — сказал он. На следующий день после происшествия, 19 мая, СК завел уголовное дело о теракте.

В конце апреля ФСБ сообщала о том, что задержала планировавшего совершить теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. У него изъяли две самодельные бомбы. Одна из бомб была начинена поражающими элементами в виде гвоздей, вторая бомба была зажигательного действия.