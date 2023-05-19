СК завел дело о теракте после схода вагонов на перегоне Севастополь — Симферополь

СК завел дело о теракте после схода вагонов в Крыму

После взрыва на железной дороге в Крыму с рельсов сошли восемь вагонов, но никто не пострадал. Движение восстановили

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После схода вагонов на перегоне между Севастополем и Симферополем возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК), сообщили источник «РИА Новости» и телеграм-канал Mash. РБК обратился за комментарием в УФСБ Крыма, а также направил запрос в СК России.

Утром 18 мая в Крыму с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, никто не пострадал. Крымская железная дорога заявила, что сход грузового поезда произошел в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Глава крымского парламента Владимир Константинов сказал, что произошел «подрыв при вмешательстве посторонних лиц», но глава республики Сергей Аксенов отметил, что заключение о причинах произошедшего даст УФСБ.

Из-за схода вагонов было временно приостановлено движение на перегоне Севастополь — Симферополь. Пассажиров поездов дальнего следования, которые должны были отправиться из Севастополя, отправляли автобусами до крымской столицы, а оттуда уже по железной дороге. Вечером движение поездов восстановили.