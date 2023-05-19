СК завел дело о теракте после схода вагонов в Крыму

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 18 мая, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 18 мая, 16:39
Мир стал больше экономить, но не на роскоши. Как это учесть инвесторам Pro, 11:50
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 11:49
Как спрос на БАДы стимулирует рынок онлайн-торговли РБК+, 11:47
Дом для миллиардера: как распознать трофейную недвижимость Тренды, 11:33
Не ипотека и прозаичный ремонт: как использовать деньги с умом РБК и Цифра брокер, 11:26
Мошенники обошли защиту Worldcoin от создателя ChatGPT еще до запуска Крипто, 11:26
15 секретов удачных рекламных видео, о которых вы не знали Pro, 11:23
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Китайский Skywell представил кроссовер HT-i для России. 4 важных факта Авто, 11:19
Путин отправил в отставку курировавшего борьбу с терроризмом замглавы МИД Политика, 11:19
Тренд на здоровье: что такое велнес-экономика РБК+, 11:16
Выше ожиданий: чем удивит квартал небоскребов на северо-востоке Москвы Недвижимость, 11:15
Как крупные ретейлеры развивают культуру потребления российских вин Новая экономика, 11:14
Bloomberg узнал о предложении Потанина купить контрольную долю «Яндекса» Технологии и медиа, 11:14
Новый этап развития: как изменится рынок NFT в 2023 году Крипто, 11:13
Военная операция на Украине ,  
0 

СК завел дело о теракте после схода вагонов в Крыму

СК завел дело о теракте после схода вагонов на перегоне Севастополь — Симферополь
После взрыва на железной дороге в Крыму с рельсов сошли восемь вагонов, но никто не пострадал. Движение восстановили
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После схода вагонов на перегоне между Севастополем и Симферополем возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК), сообщили источник «РИА Новости» и телеграм-канал Mash. РБК обратился за комментарием в УФСБ Крыма, а также направил запрос в СК России.

Утром 18 мая в Крыму с рельсов сошли восемь вагонов с зерном, никто не пострадал. Крымская железная дорога заявила, что сход грузового поезда произошел в результате «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Глава крымского парламента Владимир Константинов сказал, что произошел «подрыв при вмешательстве посторонних лиц», но глава республики Сергей Аксенов отметил, что заключение о причинах произошедшего даст УФСБ.

Из-за схода вагонов было временно приостановлено движение на перегоне Севастополь — Симферополь. Пассажиров поездов дальнего следования, которые должны были отправиться из Севастополя, отправляли автобусами до крымской столицы, а оттуда уже по железной дороге. Вечером движение поездов восстановили.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Екатерина Костина
Крым теракт уголовное дело железная дорога
Материалы по теме
Силы ПВО сбили на севере Крыма четыре беспилотника
Политика
В Крыму восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter