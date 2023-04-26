ФСБ предотвратила теракт в Военно-морском клиническом госпитале в Крыму

ФСБ заявила о предотвращении теракта в симферопольском госпитале

У задержанного нашли две бомбы, одна из которых была начинена поражающими элементами

Video

ФСБ заявила о задержании в Крыму гражданина России, готовившего теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. О задержании сообщили РБК в Центре общественных связей спецслужбы.

У него изъяли две самодельные бомбы. Одна из бомб была начинена поражающими элементами в виде гвоздей, вторая бомба была зажигательного действия.

Против него возбудили уголовные дела о теракте и хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК).

Ранее ФСБ сообщала, что в Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы Крыма. Силовики задержали гражданина России и Украины 1971 года рождения, причастного к подготовке преступления. У него нашли самодельное взрывное устройство и средства связи, содержащие переписку с представителем украинских спецслужб, который координировал его действия.