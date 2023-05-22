WP узнала детали плана МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Гросси планирует до конца мая представить план по защите Запорожской АЭС. Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах станции. Все ее реакторы остановлены, но на территории остаются еще десятки тонн радиоактивного материала

Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Смоленко / Global Look Press)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси разработал проект соглашения по Запорожской АЭС, чтобы обеспечить безопасность электростанции в преддверии украинского контрнаступления, со ссылкой на источники сообщила The Washington Post.

По информации издания, предлагаемый план содержит пять принципов:

запрет размещать на станции тяжелую военную технику и военнослужащих;

запрет на ведение огня с территории АЭС и в ее сторону, в том числе запрет нападать на персонал станции;

защита всех систем охраны и безопасности на АЭС;

защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением вышеуказанных принципов.

Как сообщил WP неназванный российский дипломат, Москва не высказала возражений против предложенного плана. По словам источников Reuters, Гросси представит свою инициативу Совету Безопасности ООН в этом месяце.

Пресс-секретарь президента Украины не ответил на запрос издания. Со ссылкой на утекшие документы Пентагона и американской разведки WP пишет, что Киев не хочет заключать сделку после почти девяти месяцев переговоров. Ранее президент Украины Владимир Зеленский «настоял на том, чтобы чиновники [США] не позволили Гросси заставить Киев демилитаризовать [АЭС], посчитав, что такой шаг не будет в интересах Киева», говорится в одном из документов.

Запорожская АЭС — крупнейшая АЭС в Европе. Она перешла под контроль российских сил в феврале 2022 года. Станция находится в Запорожской области. В сентябре того же года регион наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью был включен в состав России. АЭС приняли в государственную собственность. Все реакторы станции остановлены, однако на ней по-прежнему находятся десятки тонн радиоактивного материала.

С начала конфликта Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах станции. Гросси призывал создать вокруг АЭС зону безопасности, но соглашения достичь не удалось. Новый проект глава МАГАТЭ разрабатывает в преддверии контрнаступления Украины. Член совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов заявил, что Киев собирается захватить АЭС.