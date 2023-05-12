План Гросси по Запорожской АЭС будет готов для Совбеза ООН уже в мае

Рафаэль Гросси (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует представить Совету Безопасности ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС в этом месяце, сообщает Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника.

Один из собеседников агентства заявил, что конкретная дата еще не назначена, однако Гросси обсуждал этот вопрос со Швейцарией, которая с 1 мая стала председателем Совбеза ООН.

По словам источников, глава МАГАТЭ собирается изложить в этом документе «принципы» по защите атомной электростанции, которые должны быть поддержаны Россией и Украиной. Среди этих «принципов» — не открывать огонь по Запорожской АЭС и с ее территории, запрет размещения на ней тяжелого вооружения. Также предлагается убрать российских военных с территории ЗАЭС и не атаковать украинский персонал, который обслуживает станцию, рассказали еще два источника Reuters.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Станция расположена в Запорожской области, которая в сентябре прошлого года вошла в состав России. С начала военных действий станция регулярно попадает под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Кроме того, в последние месяцы российские власти говорят, что ВСУ планируют захватить АЭС в ходе наступления.

Глава МАГАТЭ ранее призывал как можно скорее создать вокруг станции зону безопасности. Предложение обсуждалось несколько месяцев, но стороны не достигли успехов. Теперь он предлагает сторонам альтернативный вариант — по его словам, важно сконцентрироваться не на территориальных аспектах защиты, а на том, чего следует избегать.

Ренат Карчаа, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом», под чьим контролем находится АЭС, пояснил, что вся суть новой концепции МАГАТЭ сводится к тому, «что по атомной станции нельзя стрелять никогда, ничем и ни под какими предлогами».