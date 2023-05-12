План Гросси по Запорожской АЭС будет готов для Совбеза ООН уже в мае

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 16:05
Эрдоган заявил, что не допустит нападок Кылычдароглу на Путина Политика, 23:04
Женщина подорвалась на мине в Донецке Политика, 22:51
Обвиняемый в киберпреступлениях Клюшин отказался от сделки со следствием Политика, 22:20
Руководившего коронацией Карла III архиепископа оштрафовали за превышение Общество, 22:17
Часть Мелитополя осталась без света после взрыва Политика, 22:12
Белый дом пообещал поддерживать Украину даже в случае дефолта Политика, 22:10
От необычной топонимики до секретных мест: неочевидные факты о Москве РБК и Forma, 22:10
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
В Луганске допустили, что удар по городу нанесли украинские ракеты «Гром» Политика, 21:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:50
Бронзовый призер юношеской Олимпиады фигуристка Фролова сменила тренера Спорт, 21:48
Глава МИД Германии заявила о нежелании разрывать связи ЕС и Китая Политика, 21:44
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 21:39
План Гросси по Запорожской АЭС будет готов для Совбеза ООН уже в мае Политика, 21:36
Сборная России по хоккею выиграла пятый матч в рамках майского турне Спорт, 21:28
Военная операция на Украине ,  
0 

План Гросси по Запорожской АЭС будет готов для Совбеза ООН уже в мае

Reuters: глава МАГАТЭ Гросси представит Совбезу ООН план по Запорожской АЭС в мае
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует представить Совету Безопасности ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС в этом месяце, сообщает Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника.

Один из собеседников агентства заявил, что конкретная дата еще не назначена, однако Гросси обсуждал этот вопрос со Швейцарией, которая с 1 мая стала председателем Совбеза ООН.

По словам источников, глава МАГАТЭ собирается изложить в этом документе «принципы» по защите атомной электростанции, которые должны быть поддержаны Россией и Украиной. Среди этих «принципов» — не открывать огонь по Запорожской АЭС и с ее территории, запрет размещения на ней тяжелого вооружения. Также предлагается убрать российских военных с территории ЗАЭС и не атаковать украинский персонал, который обслуживает станцию, рассказали еще два источника Reuters.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Станция расположена в Запорожской области, которая в сентябре прошлого года вошла в состав России. С начала военных действий станция регулярно попадает под обстрелы, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Кроме того, в последние месяцы российские власти говорят, что ВСУ планируют захватить АЭС в ходе наступления.

Глава МАГАТЭ ранее призывал как можно скорее создать вокруг станции зону безопасности. Предложение обсуждалось несколько месяцев, но стороны не достигли успехов. Теперь он предлагает сторонам альтернативный вариант — по его словам, важно сконцентрироваться не на территориальных аспектах защиты, а на том, чего следует избегать.

Ренат Карчаа, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом», под чьим контролем находится АЭС, пояснил, что вся суть новой концепции МАГАТЭ сводится к тому, «что по атомной станции нельзя стрелять никогда, ничем и ни под какими предлогами».

Читайте на РБК Pro
Как внучка основателя L’Oreal 10 лет боролась за наследство в $42,6 млрд
Никакой электронной почты: как работать с бизнес-партнером из Узбекистана
Ребенок просит завести питомца: как принять решение
Турбулентность на рынке спала. Как CEO оставаться готовым к новому витку
Теги
Рафаэль Гросси МАГАТЭ Запорожская АЭС Совет безопасности ООН
Материалы по теме
Рогов заявил о попытке Украины создать повод для захвата Запорожской АЭС
Политика
Рогов заявил о планах ВСУ по захвату Запорожской АЭС в ходе наступления
Политика
«Росэнергоатом» сообщил о снятии угрозы прорыва дамбы у Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter