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Премьер Польши призвал Норвегию поделиться доходами от экспорта нефти

Премьер Польши Моравецкий призвал Норвегию поделиться доходами от экспорта нефти и газа
Прибыль «небольшой страны» Норвегии от экспорта нефти и газа превысит €100 млрд на фоне скачка цен на сырьевом рынке, заявил премьер Польши, призвав Осло поделиться доходами
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Норвегия получает «гигантскую прибыль» от экспорта нефти и газа и должна делиться своими доходами. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Wyborcza.

Глава польского правительства обвинил Норвегию в том, что ее доходы от экспорта нефти и газа увеличились на фоне резкого роста цен на сырьевом рынке.

«Прибыль от нефти и газа небольшого государства с 5 млн населения, каким является Норвегия, превысит €100 млрд. Пишите своим молодым друзьям в Норвегии. Они должны делиться этой избыточной, гигантской прибылью», — заявил Моравецкий на встрече с польской молодежью.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее PGNiG сообщила, что в 2022 году Польша получит от Норвегии 3 млрд куб. м природного газа, передает Business Insider.

PGNiG прогнозирует, что в 2023 году получит из Норвегии 2,5 млрд куб. м газа и 798 тыс. т нефти, а в 2024 году — 2,9 млрд куб. м газа и 928 тыс. т нефти.

Моравецкий на встрече с молодежью подчеркнул, что Польша стремительно меняет свою энергетическую политику в сторону возобновляемых источников энергии, однако страна также должна иметь обычные источники энергии, «когда не светит солнце и не дует ветер».

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Ранее Польша заявила, что не намерена расплачиваться за российский газ в рублях, согласно указу президента России Владимира Путина, сочтя это нарушением условий договоров, которые в большинстве предполагают оплату в долларах или евро.

«Газпром» 27 апреля остановил поставки газа польской PGNiG. В пресс-службе концерна заявили, что по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля не получили платежи в рублях за апрельские поставки газа от польской компании.

Тогда же российская сторона предупредила, что при несанкционированном отборе российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем. Позднее «Газпром» заявил, что Польша получает российский газ из Германии.

В начале мая в польском правительстве заявили, что Варшава готова помочь странам ЕС отказаться от энергоносителей из России. Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва добавила, что Варшава поддержит все санкции на российские углеводороды.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Польша Норвегия Матеуш Моравецкий нефть газ доходы
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