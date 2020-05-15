В ВОЗ предупредили о второй волне эпидемии коронавируса в Европе

Предстоящей осенью европейские страны могут столкнуться с новой волной эпидемии коронавируса, к которой необходимо готовиться. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью Daily Telegraph.

По словам Клюге, сейчас в некоторых европейских странах, в том числе во Франции, Великобритании и Италии эпидемия пошла на спад, однако отмена ограничений может быть поспешным решением. На данный момент у стран есть «время для подготовки, а не для празднования», указал он.

Клюге отметил, что вторая волна эпидемии коронавируса может быть осложнена тем, что совпадет по времени со вспышкой других заболеваний, например, гриппа или кори. «Пандемия не завершилась», — подчеркнул Клюге, пояснив, что сейчас страны должны укреплять системы общественного здравоохранения, наращивать потенциал в больницах, отделениях первичной и интенсивной терапии.

Ранее о второй волне эпидемии коронавируса осенью предупредил Роспотребнадзор. В ведомстве указали, что заболеваемость может пойти на спад с наступлением жаркой погоды, однако осенью болезнь может «вернуться с новой силой». О «неизбежности» второй волны ранее также говорил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.