Инфекционисты оценили прогноз по второй волне COVID-19 в России

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Вторую волну коронавирусной инфекции Covid-19, вероятнее всего, стоит ожидать осенью, заявил РБК доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Так он отреагировал на прогноз инфекциониста и вирусолога Евгения Тимакова, который в интервью ТАСС предположил, что вторая волна в России возможна в июле—августе после того, как ее пик пройдет в других странах.

«Прежде чем говорить о второй волне, нужно, чтобы схлынула первая. Она началась в конце марта и продолжается до сих пор. У нас упадет заболеваемость, потом, вероятнее всего, будет какой-то небольшой промежуток — и начнется вторая волна. Думаю, она придется на осень», — сказал Альтштейн.

Небольшой подъем заболеваемости возможен осенью, но это вряд ли можно будет назвать второй волной, считает завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.