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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционисты оценили прогноз по второй волне COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вторую волну коронавирусной инфекции Covid-19, вероятнее всего, стоит ожидать осенью, заявил РБК доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Так он отреагировал на прогноз инфекциониста и вирусолога Евгения Тимакова, который в интервью ТАСС предположил, что вторая волна в России возможна в июле—августе после того, как ее пик пройдет в других странах.

«Прежде чем говорить о второй волне, нужно, чтобы схлынула первая. Она началась в конце марта и продолжается до сих пор. У нас упадет заболеваемость, потом, вероятнее всего, будет какой-то небольшой промежуток — и начнется вторая волна. Думаю, она придется на осень», — сказал Альтштейн.

Небольшой подъем заболеваемости возможен осенью, но это вряд ли можно будет назвать второй волной, считает завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

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Фото: John Moore / Getty Images

«Скорее всего, осенью будет повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией, как и любыми другими острыми респираторными заболеваниями. Но я бы не назвала это второй волной. Если посмотреть эпидемиологию острых респираторных заболеваний, то каждый год бывает по две волны — весной и осенью», — объяснила она.

По словам Кожевниковой, в России число выздоровевших за день примерно сравнялось с числом выявленных новых случаев, а значит, заболеваемость стабилизируется. «Это говорит о четком тренде стабилизации — так называемом плато. А когда у нас станет снижаться число новых случаев и станет больше выздоравливать, можно говорить о снижении заболеваемости. Но это не быстрый процесс», — подчеркнула Кожевникова.

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Фото: Антон Ваганов / Reuters

По ее мнению, ускорять снятие ограничений не нужно. «Если посмотреть, что происходит в Дагестане или Красноярском крае, ни о каком ослаблении карантина речь не может идти. Если говорить о Москве, то у нас предполагался режим жестких ограничений до 31 мая, но сейчас уже работают некоторые предприятия, каршеринг разрешили. Но маски пока остаются, и это правильно. Принятие этих решений может ускоряться и замедляться — практически каждый день могут приниматься новые решения», — заключила врач.

Ранее инфекционисты заявляли, что отсутствие всплеска заболеваемости после майских праздников свидетельствует о том, что большинство россиян строго соблюдали карантин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, пандемия, карантин, врач, новости РБК
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