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Пандемия коронавируса ,  
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Путин оценил запас прочности системы здравоохранения для борьбы с COVID

По словам президента, у системы здравоохранения страны есть надежный запас прочности, чего удалось добиться благодаря тестированию и профилактике. Вице-премьер Голикова согласилась, что российская медицина «выдержала испытание»
Фото: Татьяна Макеева / РИА Новости
Фото: Татьяна Макеева / РИА Новости

Система здравоохранения России в борьбе с коронавирусом работает с «хорошим запасом надежности и прочности». Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемической обстановке.

По его словам, этого удалось добиться благодаря профилактике и широкому тестированию. «Из 165 тыс. специализированных коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тыс.», — сказал он.

В Москве и других регионах России постепенно снижается число ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19, заявил президент. «Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть», — отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что российская медицинская система «выдержала испытание». Она отметила, что в России произведено и закуплено необходимое оборудование, на данный момент развернуто 166,3 тыс. коек, кратно увеличено тестирование, мобилизован и обучен медицинский персонал.

В России за сутки выявили 8894 заразившихся коронавирусом
Общество
Фото: Антон Ваганов / Reuters

По словам вице-премьера, ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, но «впереди еще очень-очень много работы для того, чтобы закрепить эти положительные тенденции». Она также предупредила, что показатель смертности в стране из-за COVID-19 вырастет в мае. «Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем», — сообщила Голикова и уточнила, что официальные данные по причинам смертности за апрель будут известны 29 мая.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии после заражения коронавирусом в России умерли 3249 человек, подтверждены 326,4 тыс. случая заболевания. За последние сутки в России выявили 8894 новых инфицированных. Это третий день, когда в стране регистрируют менее 9 тыс. новых случаев заражения. 20 мая, когда суточное количество вылечившихся от коронавируса впервые превысило количество заболевших, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что страна, возможно, начала проходить верхнюю точку нагрузки на систему здравоохранения.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
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<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, коронавирус, Татьяна Голикова
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