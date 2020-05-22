Путин оценил запас прочности системы здравоохранения для борьбы с COVID

По словам президента, у системы здравоохранения страны есть надежный запас прочности, чего удалось добиться благодаря тестированию и профилактике. Вице-премьер Голикова согласилась, что российская медицина «выдержала испытание»

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Система здравоохранения России в борьбе с коронавирусом работает с «хорошим запасом надежности и прочности». Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемической обстановке.

По его словам, этого удалось добиться благодаря профилактике и широкому тестированию. «Из 165 тыс. специализированных коек, развернутых, как мы и планировали, для помощи людям с тяжелыми осложнениями, вызванными коронавирусом, используется порядка 110 тыс.», — сказал он.

В Москве и других регионах России постепенно снижается число ежедневно выявляемых новых случаев заражения COVID-19, заявил президент. «Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть», — отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что российская медицинская система «выдержала испытание». Она отметила, что в России произведено и закуплено необходимое оборудование, на данный момент развернуто 166,3 тыс. коек, кратно увеличено тестирование, мобилизован и обучен медицинский персонал.