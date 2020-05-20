Украина получила $15,5 млн от США на борьбу с коронавирусом

США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Из этой суммы $13,1 млн пойдет на укрепление местного здравоохранения, $2,4 млн — на поддержку уязвимых слоев населения.

Таким образом, Украина получит больше, чем другие постсоветские республики. Например, Узбекистану США выделили $3,9 млн, Азербайджану — $3,6 млн, Грузии — $2,7 млн, Армении — $2,3 млн, Белоруссии — $1,7 млн, Туркменистану — $920 тыс., Киргизии — $900 тыс.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай в течение двух лет выделит $2 млрд на поддержку государств, пострадавших от пандемии коронавируса. Прежде всего речь идет о развивающихся странах. Также Си Цзиньпин отметил, что при сотрудничестве с ООН на территории Китая будет организован глобальный склад и хаб для поставок противоэпидемических средств в нуждающиеся страны.