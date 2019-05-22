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Болтон потребовал бросить вызов росту военного влияния России в Арктике
США, заявил Джон Болтон, «это арктическая нация», которая должна бросить вызов влиянию России и Китая в регионе. Этому может помочь программа замены устаревших ледоколов береговой охраны США, указал он
Фото: Сергей Бертов / Интерпресс / ТАСС

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне в штате Коннектикут, заявил, что они помогут проложить путь к «восстановлению американского лидерства в Арктике», сообщает Associated Press.

«Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на «околоарктический статус», — заявил чиновник.

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Во время выступления Болтон также сообщил, что с помощью американской программы Polar Security Cutter удастся заменить стареющий флот ледоколов береговой охраны США. Эта программа, подчеркнул советник, «проложит путь к восстановлению американского лидерства в Арктике, которым слишком долго пренебрегали».

«Соединенные Штаты, — заметил также советник президента США, — это арктическая нация с устойчивыми национальными интересами в регионе». «Как и наши арктические союзники и партнеры, мы хотим, чтобы Крайний Север был регионом низкой напряженности».

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Ранее, в феврале, об усилении позиций в Арктике для защиты НАТО от России заявлял британский министр обороны Гэвин Уильямсон. За последние годы в регионе, отмечал министр, усилилась активность российских подводных лодок.

В следующем месяце о том, что Россия повысила свой оборонный потенциал в Арктике, заявил уже командующий войсками США в Европе Кёртис Скапарротти. В связи с этим войска союзников, по его словам, «обновили планы» в регионе. «Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание», — подчеркивал Скапарротти.

Президент России Владимир Путин, реагируя впоследствии на такие высказывания, заявил, что авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Арктика, Джон Болтон, Вашингтон
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