Путин оценил активность авиации НАТО в Арктике и Балтике

Авиация НАТО ведет более активные действия в небе над Балтикой и Арктикой, чем российская, заявил президент Владимир Путин на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент РБК.

«Наша активность авиационная в зоне Балтийского моря, в Арктике на порядок ниже, чем активность стран НАТО», — сказал Путин. Президент отметил, что не видит серьезной военной напряженности в Арктике.

«Единственное, что НАТО провело крупнейшие в регионе учения, это правда, мы таких учений в регионе не проводим. Мы провели крупные учения, но это было очень далеко от зоны ответственности НАТО», — заявил Путин.

Президент напомнил о предложении своего финского коллеги о том, чтобы военные самолеты летали с включенными транспондерами. Россия с этой идеей согласилась, но в НАТО дали отрицательный ответ, добавил Путин.