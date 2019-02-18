Британия заявила об усилении позиций в Арктике для защиты НАТО от России

Британия заявила об усилении позиций в Арктике для защиты НАТО от России

В ближайшем будущем Великобритания собирается нарастить свои позиции в арктическом регионе. Это министр обороны королевства объяснил необходимостью защиты северного фланга НАТО от России

Гэвин Уильямсон (Фото: Tobias Hase / DPA / AP)

Британские военные приступили к развертыванию своих сил в Арктике, чтобы защитить северный фланг НАТО от России. Об этом объявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает газета Daily Telegraph. Такое заявление, по ее данным, чиновник сделал во время посещения британских морских пехотинцев на новой военной базе Бардуфосс на севере Норвегии.

Королевская морская пехота, по информации главы ведомства, уже приступила к реализации десятилетней программы, которая предполагает наращивание Великобританией военного присутствия в регионе. Предполагается, что число британских военнослужащих «в ближайшем будущем увеличится [там] до бригады», отмечает Daily Telegraph. Помимо этого, указанная программа, как уточнил Уильямсон, включает в себя обучение британскими военными специалистами норвежских коллег. В сентябре прошлого года министр утверждал, что в 2019 году на севере Норвегии заработает британская военная база.

Во время посещения королевских соединений там Уильямсон также заявил, что над арктическим регионом будут летать новые патрульные противолодочные самолеты P8 Poseidon. Необходимость их присутствия там глава ведомства объяснил «действиями российских подводных лодок, которые вернулись к уровням холодной войны».

«Будь то оттачивание наших навыков в условиях минусовых температур, учеба у таких наших давних союзников, как Норвегия, или отслеживание угроз со стороны подводных лодок при помощи нашего самолета Poseidon, мы будем сохранять бдительность к новым вызовам», — цитирует Уильямсона газета.