Помпео предостерег Россию и Китай от агрессивных действий в Арктике

Государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета в Финляндии, заявил об агрессивном поведении России в Арктике, а также призвал следить за действиями Китая в этом регионе, передает Reuters.

По его словам, действия России и Китая заслуживают пристального внимания. Он подчеркнул, что они «изо всех сил пытаются захватить территорию» и усилить свое присутствие в арктическом регионе, поскольку таяние льдов повышает вероятность эксплуатации большей части оставшихся в мире нераскрытых запасов нефти и газа, а также огромных запасов полезных ископаемых, таких как цинк, железо и редкие металлы.

«На прошлой неделе Пентагон предупредил, что Китай может использовать свое присутствие в области гражданских исследований в Арктике для усиления своего военного присутствия, в том числе путем развертывания подводных лодок в регионе в качестве средства сдерживания ядерных атак», — сказал Помпео.

Госсекретарь считает, что США должны внимательно изучать деятельность России и Китая и «помнить об опыте других стран». По мнению Помпео, модель агрессивного поведения Китая в других вопросах будет определять, как он будет себя вести в Арктике. «Россия также наращивает свое присутствие, вновь открывая военные базы, закрытые после холодной войны, и модернизируя свой мощный Северный флот для защиты своих интересов», — заявил он.