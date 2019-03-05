В Пентагоне обновили военные планы из-за действий России в Арктике

Командующий войсками США в Европе Кёртис Скапарротти заявил, что Россия повысила свой оборонный потенциал в Арктике, из-за чего Вашингтону пришлось внести изменения в развертывание сил в этом регионе

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США готовы сдерживать Россию в Арктике, заявил в ходе слушаний в комитете сената США по Вооруженным силам командующий американскими силами в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кёртис Скаппаротти (трансляция велась на сайте Пентагона).

По его словам, сегодня существует ресурсная и коммерческая заинтересованность в Северном морском пути, который ближе всего прилегает к российским границам. Генерал подчеркнул, что Москва разместила в регионе радарные и другие оборонные системы, а также открыла новые аэродромы.

«В результате мы обновили наши планы. Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна», — сказал Скапарротти.

Ранее не допустить доминирования России и Китая в арктических водах ​обещал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. С таким заявлением он выступал в конце февраля. Региональные воды адмирал тогда называл «ничьими», отмечая, что иметь свободный доступ к ним должны все страны Арктического совета.