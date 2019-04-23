СК показал видео задержания «друзей Арашуковых»

Следственный комитет показал видео задержания сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии, которых подозревают в превышении должностных полномочий. Кадры опубликованы на канале СК в YouTube.

Видео: СК РФ

Показано, как силовики в гражданской одежде и в масках сопровождают задержанных. Одного из них доставили на машине.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии полковника Тимура Бетуганова, бывшего и.о. руководителя СУ СКР по республике генерал-майора юстиции Казбека Булатова и старшего следователя по особо важным делам Андрея Филиппова.