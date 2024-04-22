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Политика ,  
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Власти Санкт-Петербурга запретят снимать последствия атак дронов

В Санкт-Петербурге до декабря 2024-го запретят снимать последствия атак дронов
Постановление губернатора Беглова запретит распространение информации о последствиях атак дронов в Санкт-Петербурге. Документ также введет запрет на раскрытие мест дислокации военных и ключевых инфраструктурных объектов
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В Санкт-Петербурге планируется введение запрета на распространение любой информации, в том числе фото- и видеоматериалов, о последствиях применения беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и других дронов. Проект соответствующего постановления губернатора Александра Беглова опубликован на сайте администрации города. Антикоррупционная экспертиза документа продлится с 22 апреля по 5 мая.

Документ также запрещает распространять любую информацию, включая фото- и видеоматериалы, которая способствует раскрытию мест дислокации, боевого применения сил и средств Минобороны России, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), промышленности, мостов, портовых зон на территории Санкт-Петербурга.

Беглов сообщил о состоянии готовности систем ПВО в Ленинградской области
Политика

Основанием для введения запрета стал указ президента Владимира Путина № 757 от 19 октября 2022 года, в рамках которого Санкт-Петербург вошел в перечень регионов России, где вводится «базовый уровень готовности». Он предусматривает в том числе и усиление охраны военных, государственных и критически важных объектов.

Планируется, что запрет будет действовать в городе до 16 декабря 2024 года. В документе не упоминается о том, какая ответственность будет грозить гражданам, которые не будут соблюдать запрет.

Беглов пообещал компенсации пострадавшим в результате ЧП в Петербурге
Политика
Фото:Сергей Яркин / РБК Санкт-Петербург

В начале марта украинский дрон попал в жилой дом на Пискаревском проспекте. Городской комитет по здравоохранению сообщал, что в результате удара шесть человек обратились к медикам, а 92-летняя женщина была госпитализирована «с симптомами стрессовой реакции». От взрывной волны тогда пострадали жилые дома и припаркованные рядом автомобили.

В Ленинградской области власти запретили рассказывать о последствиях ударов беспилотников в начале марта. В январе Минобороны России впервые сообщило о перехвате беспилотника над Ленинградской областью — он был сбит над территорией Подольского городского округа. 12 марта системы ПВО в окрестностях города Кириши Ленинградской области сбили дрон самолетного типа.

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Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
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