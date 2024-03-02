Беглов сообщил о состоянии готовности систем ПВО в Ленинградской области

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Системы противовоздушной обороны приведены в состояние готовности в Ленинградской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Беглов.

«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона», — написал он.

Губернатор добавил, что «в связи с происшествием в акватории Финского залива» находится в контакте с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Оперативный штаб продолжает работу.

Ранее о работе средств ПВО в Ломоносовском районе сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — уточнил он. Некоторое время спустя Дрозденко опубликовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент уничтожения цели.

Росавиация вводила ограничения на работу петербургского аэропорта Пулково. Они действовали с 19:32 мск до 20:03 мск. Представитель ведомства Артем Кореняко уточнил, что за это время ни один самолет не ушел на запасной аэродром.

Сообщения официальных лиц о работе ПВО и ограничения на полеты прозвучали на фоне сообщений жителей Петербурга о взрывах в районе порта Бронка.

Порт Бронка — многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК), который находится в городе Ломоносове на южном побережье Финского залива. Бронка — единственный глубоководный терминал в Большом порту Санкт-Петербург.

Утром 2 марта на северо-востоке Санкт-Петербурга произошел взрыв. По данным Росгвардии, в жилой дом на Пискаревском проспекте врезался беспилотник. Беглов сообщил о «ЧП в Красногвардейском районе», в результате которого повреждения получило остекление балконов двух домов. Жертв не было, уточнил губернатор.

Из здания эвакуировали 100 человек, часть из них разместили в гостиницах и пунктах временного содержания. Шестеро обратились за медицинской помощью, госпитализация потребовалась 92-летней женщине.