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Россиянин рассказал, как потерял ₽500 тыс. из-за отмены рейсы

MSK1.ru: россиянин потерял ₽500 тыс. из-за отмены рейса Turkish Airlines
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Житель Москвы потерял 500 тыс. руб. из-за отмены авиакомпанией Turkish Airlines рейса в Стамбул. Об этом он рассказал порталу MSK1.ru.

Москвич Артур вместе с женой должны были прилететь из Москвы в Стамбул 4 ноября, однако Turkish Airlines отменила рейс. Из Турции российские туристы должны были добраться в Мехико на стыковочном рейсе.

По словам Артура, билеты на рейсы, которые он покупал через российский агрегатор, невозвратные. Бронь в большинстве отелей в Мексике также отменить нельзя. «В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета», — сказал он в разговоре с MSK1.ru.

По информации портала, Turkish Airlines массово отменяла рейсы в Турцию в ночь на 5 ноября.

Сбои в работе турецкой авиакомпании происходили и ранее. Вечером 1 ноября Turkish Airlines отменила все рейсы, которые должны были вылететь из Стамбула, из-за сбоев в системе продажи и бронирования билетов. В компании перебои в работе объяснили проблемами в сетевой инфраструктуре. Сбои были устранены в ночь на 2 ноября.

Теги
Turkish Airlines отмена рейсов Стамбул Москва
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