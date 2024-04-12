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Посольство раскрыло ответ Turkish Airlines об отказе транзитным россиянам

Посольство раскрыло ответ Turkish Airlines об отказе летевшим в Канкун россиянам
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

Посольство России в Турции в курсе ситуации с массовыми отказами Turkish Airlines пускать россиян на рейсы в страны Латинской Америки и попросило у авиакомпании разъяснений. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

Комментируя недавний случай, когда трех россиянок не пустили на рейс Turkish Airlines в мексиканский Канкун, в посольстве отметили, что женщины не обращались к ним за содействием.

«Посольство в курсе, что имели место массовые отказы сотрудников компании «Турецкие авиалинии» в допуске на рейсы российских граждан, направлявшихся транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика и ряд других). В этой связи российские загранучреждения обратились в авиакомпанию за разъяснениями», — говорится в сообщении.

В авиакомпании посольству разъяснили, что при организации перелетов они руководствуются правилами ИКАО (ICAO, Международная организация гражданской авиации) и условиями страны-следования.

Среди них, как уточнили в диппредставительстве, есть следующие:

  • наличие у пассажира единого/сквозного номера бронирования авиабилета по маршруту туда-обратно;
  • подтверждение бронирования гостиницы, кредитных карт и денежных средств;
  • наличие багажа, помимо ручной клади;
  • документы, подтверждающие цель поездки;
  • отсутствие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы;
  • длительность транзитного перелета внутри стран Латинской Америки не более 24 часов;
  • наличие подтверждения от страны следования в системе авиакомпании «okey to board».

Если какое-либо условие не будет соблюдено, авиакомпания имеет право отказать пассажиру в перевозке.

«По итогам контактов с РЗУ (российскими загранучреждениями. — РБК) авиакомпания обещала разместить эту информацию на своем официальном сайте не только на английском языке, но и на русском языке, но по непонятным причинам до сих пор этого не сделала. Продолжаем настаивать», — добавили в посольстве.

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В начале 2023 года Ассоциация туроператоров России сообщила, что мексиканские пограничники стали реже пропускать россиян из-за участившихся случаев использования страны как транзитной зоны. В российским консульстве заявили о незначительном количестве жалоб россиян и не увидели какой-либо дискриминации в отношении них.

Так, 8 апреля 2024 года трех россиянок, которые летели в мексиканский Канкун транзитом через Стамбул, не пустили на рейс Turkish Airlines. При этом у них был оплачен тур с билетами и подтверждены брони в отелях. Из-за задержки рейса из Москвы и опоздания вследствие этого на пересадку в турецком аэропорту девушкам выдали посадочные талоны на рейс 10 апреля и разместили в отеле, но позднее на стойке регистрации отказали в посадке.

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Теги
Турция Мексика транзит российские туристы посольство России
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