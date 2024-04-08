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FT узнала, почему США не хотят называть Китаю красную линию

FT: США не хотят называть Китаю красные линии из-за потенциальной уловки Пекина
Проржавевший филиппинский корабль, севший на мель, стал одной из главных точек напряжения между США и Китаем — Пекин требует его уничтожения, но судно защищено договором о взаимной обороне
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

США опасаются устанавливать с Китаем красные линии, поскольку тот воспользуется этим, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Если вы очертите китайцам «красную линию», они будут придерживаться ее, но сделают все, кроме этого», — пояснил один из собеседников издания.

Комментарии источников касались очередной витка напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, связанным с ситуацией в Южно-Китайском море. Там китайская береговая охрана не раз использовала водометы против филиппинских кораблей и судов, доставлявших снаряжение и людей к «Сьерра-Мадре» — севшему в 1999 году на мель старому военному кораблю. Филиппинские военные разместили на корабле морскую пехоту, а также, по данным Пекина, на корабль доставляются строительные материалы, чтобы чинить разрушающееся судно.

Корабль застрял на второй отмели Томаса, это один из многих спорных объектов на островах Спратли в Южно-Китайском море. Пекин называет эксплуатацию ржавого корабля оккупацией рифа и требует его убрать.

По информации издания, Байден планирует предупредить китайских чиновников, что договор о взаимной обороне США и Филиппин распространяется на филиппинский флот, и следовательно, на «Сьерра-Мадре». Предупреждения также в частном порядке озвучил глава американского командования в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон Акилино и другие американские должностные лица.

«Китай недооценивает потенциал эскалации. Мы постарались прояснить это в серии бесед. <...> Китаю необходимо пересмотреть свою тактику, иначе он рискует получить серьезную ответную реакцию», — рассказал один из источников.

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Фото:Getty Images

США и Филиппины надеются, что договор о взаимной обороне никогда не придется задействовать, но если придется, это без колебания будет сделано, заверил филиппинский посол Хосе Мануэль Ромуальдес.

По мнению главного аналитика ЦРУ по Китаю Денниса Уайлдера, китайская сторона таким образом пытается проверить реакцию США, если тот решится уничтожить судно. Он считает, что Пекин хотел бы построить на рифе военный форпост, как в других местах Южно-Китайского моря. «База ближе к Филиппинам одновременно защитит претензии Китая в этом районе и предоставит передовую оперативную платформу [на случай] боевых действий против американских сил, действующих с территории Филиппин в конфликте в Тайваньском проливе», — пояснил Уайлдер.

В 2016 году международный трибунал постановил, что Вторая отмель Томаса является частью исключительной экономической зоны Филиппин, поскольку находится менее чем в 200 морских милях от филиппинского острова Палаван. Китай отклонил это решение.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Филиппины США Южно-Китайское море Джо Байден
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